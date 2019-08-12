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сегодня, 13:27

Мужчина случайно вонзил в свое сердце нож

217
#нож #несчастный случай
Мужчина случайно вонзил в свое сердце нож

Несчастный случай произошел в поселке под Набережными Челнами.

Вечером 10 августа в квартиру дома в поселке ЗЯБ под Набережными Челнами срочно вызвали врачей. Звонившая в «скорую» женщина сообщила, что ее сожитель случайно вонзил в свое сердце нож, пишут «Челнинские известия».

Пострадавшего срочно отправили на операционный стол. Сейчас он находится в больнице. Тем временем полиция забрала с места происшествия окровавленный кухонный нож. По данному факту проводится проверка.
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#нож #несчастный случай

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