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Мужчина случайно вонзил в свое сердце нож
Несчастный случай произошел в поселке под Набережными Челнами.
Вечером 10 августа в квартиру дома в поселке ЗЯБ под Набережными Челнами срочно вызвали врачей. Звонившая в «скорую» женщина сообщила, что ее сожитель случайно вонзил в свое сердце нож, пишут «Челнинские известия».
Пострадавшего срочно отправили на операционный стол. Сейчас он находится в больнице. Тем временем полиция забрала с места происшествия окровавленный кухонный нож. По данному факту проводится проверка.
Пострадавшего срочно отправили на операционный стол. Сейчас он находится в больнице. Тем временем полиция забрала с места происшествия окровавленный кухонный нож. По данному факту проводится проверка.