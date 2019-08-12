На «Соколе» рубились футболисты – две красные, девять желтых карточек и один гол

"Металлург-М" доигрывал матч с "Ельцом" вдевятером.

Областное дерби на липецком стадионе «Сокол» в первенстве СФФ «Центр» между дублерами «Металлурга» и «Ельцом» прошло не просто в бескомпромиссной борьбе, а временами напоминало войну. Ельчане выиграли – 1:0, а зрители увидели две красные и семь желтых карточек.

На 11-й минуте лидер атак ельчан Александр Молодцов завершил сольный проход ударом, который отразил голкипер Никита Зеленов. Однако Максим Карпухин добил мяч в сетку.

Обе команды «рубились», не щадя сил. Ведь счеты между собой у них имеются даже по итогам нынешнего сезона. В матче первого круга в Ельце подопечные Юрия Адоньева вырвали победу в концовке – 1:1, а в Кубке СФФ «Центр» в мае юные «сталевары» умудрились преподнести сенсацию, выбив на том же стадионе «Сокол» более опытных ельчан из розыгрыша – 2:1.

«Металлург-М» получил усиление из первой команды в лице вратаря Никиты Зеленова, защитника Михаила Акиничева, хавбека Андрея Разомазова и форварда Владислава Колченко, не игравших за основной состав накануне в матче с «Химками-М». Но и их усилий не хватило, чтобы переиграть оборону во главе с безупречно действовавшим вратарем Александром Баженовым.

А после перерыва на авансцену вышел судья Стьанислав Агу из Калуги, который словно задался целью не убирать в карман карточки. Всего за игру он вынес 9 предупреждений (!), причем липчанам Андрею Разомазову и вратарю Никите Зеленову – по две, которые автоматически переросли в удаления. Поэтому на 80-й минуте «Металлург-М» остался вдесятером, а на 83-й – вдевятером. Отыграться в такой ситуации было немыслимо, хотя липчане продолжали искать счастье у чужих ворот.

Теперь 17 августа юные липчане поедут в Лиски к «Локомотиву», а «Елец» в этот день примет дома «Калугу-М». В турнирной таблице оба наших клуба не блещут: «Елец» на 7-м месте, а «Металлург-М» на 11-м среди 14 команд.

«Металлург-М» (Липецк) – ФК «Елец» - 0:1 (0:1)

Гол: Карпухин, 11.

"Металлург-М": 1. Зеленов. 15. Денежкин. 2. Акиничев. 19. З.Иванников. 18. И.Елисеев. 11. Р.Сушков (14. Тиньков, 84). 9. Колченко. 8. Тарлыков (16. Д.Кузнецов, 85). 47. Скопинцев (к). 10. И.Глебов. 17. Разомазов.

ФК "Елец": 1. Баженов (к). 4. Хмелевской. 14. Кривоносов. 5. В.Болдырев. 28. А.А.Ролдугин. 7. Чечурин (3. Неделин, 81). 21. Головкин. 17. Бацевичус. 9. Ал-р Молодцов. 15. Окорочков (18. Ржевский, 61). 27. Карпухин.

Предупреждения: Разомазов, 41. Зеленов, 51. Скопинцев, 65. Акиничев, 83 - В.Болдырев, 56. Ал-р Молодцов, 90. Бацевичус, 90+. Удаления: Разомазов, 80 (2ж.). Зеленов, 83 (2ж.).

Судьи С.Агу (Калуга), Н.Авдеев (Смоленск), Д.Заикин (Тула). Инспектор А.Комаров (Волгоград).

10 августа. Липецк. Стадион "Сокол". 200 зрителей.