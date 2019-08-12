В России
5 минут назад
Тела четверых человек нашли в туристической палатке
Путешественники отравились газом.
На левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружили тела четырех человек с признаками отравления газом, сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю.
Следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело.
Как сообщает РЕН ТВ, туристы использовали в палатке газовую горелку.
Следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело.
Как сообщает РЕН ТВ, туристы использовали в палатке газовую горелку.