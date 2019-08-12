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5 минут назад

Тела четверых человек нашли в туристической палатке

19
#туристы #газ
Тела четверых человек нашли в туристической палатке

Путешественники отравились газом.

На левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружили тела четырех человек с признаками отравления газом, сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю.

Следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение, по каким статьям будет возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РЕН ТВ, туристы использовали в палатке газовую горелку.
19
#туристы #газ

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