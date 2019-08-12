В России
11 минут назад
Украинская модель Playboy умерла в Москве из-за наркотиков
По сообщениям СМИ, причиной кончины Жанны Рассказовой стала передозировка.
Накануне в столице России известная диджей из Украины и модель журналов Playboy и FHM Жанна Рассказова. Как сообщает РЕН ТВ, предварительная версия кончины 29-летней девушки — передозировка наркотиками. Вчера вечером девушке стало плохо, она потеряла сознание. Знакомые вызвали Жанне вызвали скорую помощь, однако спасти её жизнь не удалось.
Жанна Рассказова родилась в Киеве. Помимо сведения треков, украинка увлекалась серфингом и модой. Несколько лет назад она стала девушкой месяца по версии журнала Playboy. Она выступала в клубах и на различных мероприятиях. На ее счету несколько музыкальных альбомов.
Жанна Рассказова родилась в Киеве. Помимо сведения треков, украинка увлекалась серфингом и модой. Несколько лет назад она стала девушкой месяца по версии журнала Playboy. Она выступала в клубах и на различных мероприятиях. На ее счету несколько музыкальных альбомов.