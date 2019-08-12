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20 минут назад
Порошенко после допроса забросали яйцами
Неизвестные оскорбили бывшего президента Украины в Киеве.
Неизвестные забросали яйцами бывшего президента Украины Петра Порошенко после того, как он вышел с допроса из здания Государственного бюро расследований, сообщает РИА Новости. Яйца попали также в журналистов, сторонников Порошенко и полицейских. Ранее Порошенко после допроса пообещал собравшимся у здания ГБР журналистам провести брифинг.
Политика вызвали на почти трехчасовой допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", напоминает РЕН ТВ. Допрос продлился порядка двух с половиной часов. В качестве поддержки, политик привез с собой своих детей, которые встали с плакатами у здания. В Госбюро против экс-президента и других высокопоставленных лиц возбудили 11 уголовных дел. Ранее Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны. В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых упоминается его имя.
Политика вызвали на почти трехчасовой допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", напоминает РЕН ТВ. Допрос продлился порядка двух с половиной часов. В качестве поддержки, политик привез с собой своих детей, которые встали с плакатами у здания. В Госбюро против экс-президента и других высокопоставленных лиц возбудили 11 уголовных дел. Ранее Порошенко заявлял, что не боится преследования, так как несет ответственность перед населением страны. В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых упоминается его имя.