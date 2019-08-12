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25 минут назад
Девочка подожгла 5-летнюю подругу-инвалида
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Игра с зажигалкой едва не закончилась трагедией.
В Новокузнецке девочка подожгла платье своей подруги-инвалида, сообщила пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. Девочка сейчас находится в реанимации, ее состояние крайне тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь. «Врачи надеются на чудо. У неё 80% ожогов тела» - говорят журналистам родители малышки.
Трагедия произошла 7 августа, когда 5-летняя девочка гуляла со своими старшими подругами, 9-ти и 11-ти лет, недалеко от дома в частном секторе. В какой-то момент младшая и старшая девочки стали кружиться, держась за руки, а девятилетняя – стояла рядом с ними и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на пятилетнем ребёнке загорелось, подруги испугались и убежали. Малышка добралась до калитки, её увидел брат и позвал отца. Мужчина занёс дочь в дом и вызвал медиков.
До этой прогулки девочка рассказала старшей сестре подруг, которая является также их опекуншей, что одна из них курит. Это, по мнению мамы пострадавшей девочки, послужило причиной конфликта между детьми, в результате которого сестры намеренно подожгли платье ее дочки и сбежали, пишет «Интерфакс».
Трагедия произошла 7 августа, когда 5-летняя девочка гуляла со своими старшими подругами, 9-ти и 11-ти лет, недалеко от дома в частном секторе. В какой-то момент младшая и старшая девочки стали кружиться, держась за руки, а девятилетняя – стояла рядом с ними и баловалась зажигалкой. Внезапно платье на пятилетнем ребёнке загорелось, подруги испугались и убежали. Малышка добралась до калитки, её увидел брат и позвал отца. Мужчина занёс дочь в дом и вызвал медиков.
До этой прогулки девочка рассказала старшей сестре подруг, которая является также их опекуншей, что одна из них курит. Это, по мнению мамы пострадавшей девочки, послужило причиной конфликта между детьми, в результате которого сестры намеренно подожгли платье ее дочки и сбежали, пишет «Интерфакс».
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