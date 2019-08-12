В России
42 минуты назад
Студентов будет отчислять искусственный интеллект
Новшество опробуют в 2021 году.
Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов заявил, что в скором будущем студентов российских вузов будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, пишет РИА «Новости».По словам Киясова, такой интеллект будет окончательно разработан к 2021 году. Уже в конце 2020 года технология будет внедрена на базе Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".
Интеллектуальная система будет оценивать успеваемость учащихся, их активность на лекциях, а также поведение и участие в общественной жизни. На основе этих данных от искусственного интеллекта будет советовать руководству вуза дальнейшие действия в отношении студента. Может быть предложено поощрить учащегося, отправить его на дополнительные курсы, активнее спрашивать или отчислить.
При этом рекомендации сервиса не будут обязательными к исполнению и окончательное решение о судьбе учащегося примет деканат, уточняют «Известия».
Интеллектуальная система будет оценивать успеваемость учащихся, их активность на лекциях, а также поведение и участие в общественной жизни. На основе этих данных от искусственного интеллекта будет советовать руководству вуза дальнейшие действия в отношении студента. Может быть предложено поощрить учащегося, отправить его на дополнительные курсы, активнее спрашивать или отчислить.
При этом рекомендации сервиса не будут обязательными к исполнению и окончательное решение о судьбе учащегося примет деканат, уточняют «Известия».