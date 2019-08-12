В России
54 минуты назад
Синоптики предупреждают о ночных заморозках
Температура может опуститься до -2С.
В Архангельской области, республиках Коми и Карелия ожидаются отрицательные ночные температуры, сообщает «Российская газета». По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, там ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. В поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов. Ранее специалисты погодного центра «Фобос» предупредили о холодном августе в Центральной России, напоминает РБК.
При этом, по словам Людмилы Паршиной, в европейской части России ожидаются более благоприятные погодные условия. Так, дневная температура может достигать 22-26 градусов тепла, а ночная не должна опускаться ниже 15 градусов, пишет РИА Новости.
Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года, уточняют «Известия».
При этом, по словам Людмилы Паршиной, в европейской части России ожидаются более благоприятные погодные условия. Так, дневная температура может достигать 22-26 градусов тепла, а ночная не должна опускаться ниже 15 градусов, пишет РИА Новости.
Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года, уточняют «Известия».