В России

54 минуты назад

Синоптики предупреждают о ночных заморозках

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#погода #синоптики #заморозки
Синоптики предупреждают о ночных заморозках

Температура может опуститься до -2С.

В Архангельской области, республиках Коми и Карелия ожидаются отрицательные ночные температуры, сообщает «Российская газета». По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, там ожидаются ночные заморозки до минус 2 градусов. В поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов. Ранее специалисты погодного центра «Фобос» предупредили о холодном августе в Центральной России, напоминает РБК.

При этом, по словам Людмилы Паршиной, в европейской части России ожидаются более благоприятные погодные условия. Так, дневная температура может достигать 22-26 градусов тепла, а ночная не должна опускаться ниже 15 градусов, пишет РИА Новости.

Первая декада августа стала самой холодной в Москве за последние 69 лет. Менее летним был только август 1950 года, уточняют «Известия».
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#погода #синоптики #заморозки

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