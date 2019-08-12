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На священника пожаловались в полицию из-за грубого крещения

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#крещение
На священника пожаловались в полицию из-за грубого крещения

Игумен прокомментировал ситуацию.

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка, пишет РИА Новости. По словам игумена, в случившемся виновата мать ребенка. Фотий пояснил, что, если бы мать не закатила истерику, то обряд крещения прошел бы куда спокойнее. Игумен подчеркнул, что он выполнял свой пасторский долг, а мать ребенка начала кричать от нечего делать.



Скандал из-за проведенного крещения разразился после публикации в соцсетях видео, на котором игумен из Ленинградской области с силой окунает голову годовалого ребенка в воду. Мальчик при этом плачет, а мать пытается его забрать. После произошедшего женщина заявила в полицию и епархиальное управление на священнослужителя, сообщает телеканал 360. После такого обряда у мальчика остались ссадины и ушибы. По словам родителей, теперь он панически боится воды. 

- В связи с инцидентом во время крещения младенца, произошедшим 10 августа 2019 года в Мариенбургском Покровском храме города Гатчины, указом преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий (Нечепоренко) запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения, - сообщается на сайте Гатчинской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан приносит родителям малыша извинения за поведение клирика.
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#крещение

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