«Металлург» в нынешнем сезоне выигрывает и совсем не пропускает

"Красно-черные" и брянское "Динамо" уже существенно оторвались от конкурентов.

Липецкий «Металлург», выдающий свой лучший старт в чемпионате за несколько лет, на своем поле обыграл подмосковные «Химки-М» - 1:0.

Эта победа стала третьей для липчан в 4-х матчах, и при этом «Металлург» вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности. Хотя на этот раз «сталевары» были как никогда близки к тому, чтобы прервать свою прекрасную «сухую» серию.

На 7-й минуте главный судья Игорь Вертков указал на 11-метровую отметку в штрафной липчан за нарушение капитана команды Евгения Фролова, который сначала потерял мяч на фланге, затем бросился догонять Михаила Петрусева, настиг его уже в штрафной и сбил. Пенальти был «железобетонным».

К мячу подошел нападающий гостей Артем Попов и весь стадион уже был готов увидеть, как липчане пропустят первый гол в чемпионате. Но голкипер Михаил Алфимов в броске отразил удар, который считается «высшей мерой» наказания в футболе.

Алфимов и в дальнейшей пару раз блеснул реакцией, но в целом матч контролировал и больше атаковал «Металлург».

Возможно, липчанам не хватало их лидера и лучшего бомбардира в нынешнем сезоне Андрея Овчинникова, схлопотавшего удаление в прошлом матче в Новомосковске. Руководству «Металлурга» удалось своими аргументами повлиять на решение КДК и снизить лучшему игроку дисквалификацию – вместо 4-х матчей, которые ему грозили на основании формулировки в рапорте судьи новомосковской игра, полузащитника отстранили на две встречи. Это безусловная победа и.о. гендиректора «сталеваров» Владимира Зеновкина и юристов клуба, но за отчетным поединком Овчинников был вынужден наблюдать со стороны.

«Гол назревал» до тех пор, пока Сергей Машнин не выпустил на поле воронежского «джокера» Артура Арустамяна.

Тому понадобились всего 4 минуты, чтобы оказаться причастным к победному мячу. Сначала Роман Войдель после аута переадресовал мяч Александру Харину – тот в одно касание закинул его в штрафную, где Арустамян устремился к мячу и пробил по воротам. Мяч по пути задел ногу защитника Максима Жумабекова, рикошет от которого окончательно дезориентировал вратаря. Одно огорчает – мяч был записан не на липецкого форварда, а на Жумабекова в качестве автогола.

У «Химок-М» оставалось еще 20 минут, но толком распорядиться ими гости не смогли. «Металлург» грамотно оборонялся и, по сути, не дал приезжей команде ничего создать у своих ворот.

У липчан стало 10 очков в турнирной таблице при 7-ми забитых мячах и отсутствии пропущенных. Лидирует брянское «Динамо», показавшее стопроцентный результат в 4-х играх – 12 очков. Эти две команды со старта оторвались от преследователей – у идущих на 3-м и 4-м местах саратовского «Сокола» и «Калуги» на 5 баллов меньше, чем у «Металлурга».

Следующий матч наша команда в приподнятом настроении проведет в четверг, 15 августа, в Рязани.