День военно-космических сил России в Липецке отметили торжественным построением летчиков авиацентра

На аллее Героической славы Липецкого авиацентра состоялся торжественный митинг, посвященный очередной годовщине со дня образования этого рода войск.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, под сопровождение военного оркестра в один строй встали те, кто сегодня защищает воздушные границы нашей страны, ветераны, среди которых инструктор легендарного космонавта Германа Титова и сослуживцы Ивана Кожедуба, а также будущие защитники Отечества - юнармейцы. С приветственным словом к присутствующим обратился начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.



- С момента основания в Липецком авиацентре освоили свыше 40 типов самолетов и беспилотников, создали учебный отдел, где подготовили более 60 тысяч офицеров различных специальностей. В Центре прошли службу 29 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени Чкалова является передовым соединением Воздушно-космических сил и выполняет самые важные, самые ответственные задачи верховного главнокомандующего. Авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России», входящая в состав Липецкого авиацентра, одна из самых знаменитых во всем мире. Аплодируя «Соколам России» миллионы жителей мира аплодируют Липецку. Я благодарю вас за службу. Мирного неба и летной погоды.



В продолжение мероприятия над аллей прозвучали приказы о присвоении липецким летчикам государственных наград и очередных званий. Наряду с военнослужащими для награждения приглашали сотрудников администрации региона и участников творческих коллективов. Вместе с руководителями города и области 9 июля 2019 года в составе делегации Липецкой области они побывали на авиабазе Хмеймим. Тогда липецкие летчики с воодушевлением приняли слова поддержки и музыкальные подарки, а сегодня в торжественной обстановке состоялось награждение артистов и сотрудников администрации медалями «Участнику военной операции в Сирии».



Финальным аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику погибшим лётчикам на площади Авиаторов.



