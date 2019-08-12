Общество

сегодня, 12:07

День военно-космических сил России в Липецке отметили торжественным построением летчиков авиацентра

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#День ВКС
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День военно-космических сил России в Липецке отметили торжественным построением летчиков авиацентра

На аллее Героической славы Липецкого авиацентра состоялся торжественный митинг, посвященный очередной годовщине со дня образования этого рода войск.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, под сопровождение военного оркестра в один строй встали  те, кто сегодня защищает воздушные границы нашей страны, ветераны, среди которых инструктор легендарного космонавта Германа Титова и сослуживцы Ивана Кожедуба, а также будущие защитники Отечества - юнармейцы. С приветственным словом к присутствующим обратился начальник Липецкого авиацентра генерал-лейтенант Юрий Сушков.

- С момента основания в Липецком авиацентре  освоили свыше 40 типов самолетов и беспилотников,  создали учебный отдел, где подготовили более 60 тысяч офицеров различных специальностей. В Центре прошли службу 29 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня  Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России имени Чкалова является передовым соединением Воздушно-космических сил и выполняет самые важные, самые ответственные задачи верховного главнокомандующего. Авиационная группа высшего пилотажа  «Соколы России», входящая в состав Липецкого авиацентра, одна из самых знаменитых во всем мире. Аплодируя «Соколам России» миллионы жителей мира аплодируют Липецку. Я благодарю вас за службу. Мирного неба и летной погоды. 

В продолжение мероприятия над аллей прозвучали приказы о присвоении липецким летчикам государственных наград и очередных званий. Наряду с военнослужащими для награждения приглашали сотрудников администрации региона и участников творческих коллективов. Вместе с руководителями города и области 9 июля 2019 года в составе делегации Липецкой области они побывали на авиабазе Хмеймим.  Тогда липецкие летчики с воодушевлением приняли слова поддержки и музыкальные подарки, а сегодня в торжественной обстановке состоялось награждение  артистов и сотрудников администрации медалями «Участнику военной операции в Сирии». 

Финальным аккордом мероприятия стало возложение цветов к памятнику погибшим лётчикам на площади  Авиаторов.

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#День ВКС
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Комментарии (5)

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да.да.да

11 минут назад
Да ,,,, тогда может липчане вздохнут свободнее , от этих кремлёвских ставленников едросов.
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Ура !

14 минут назад
Товарищи космонавты и астронавты ! Умело охраняйте имущество олигархов ! Смело идите за них бой !
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Да ,,,

17 минут назад
Ну и нахрена, а может там этих самых сирийцы их оставят , для восстановления бордюров , тротуаров и парков , ведь в братской Сирии ох как много не хватает парков , да и бордюры поизносились.
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Ну и нахрена

сегодня, 12:18
в статье про праздник ВВС написали про поездку лысого пуделя и отсоскиной в Сириию ?
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Ветеран ВВС

сегодня, 12:16
Это алкаш Борька Эльцин придумал этот праздник. В СССР отмечали день ВВС в третье воскресенье августа. Ну всё ровно - с Праздником. Желаю, что бы колличество взлётов ровнялось колличеству посадок.
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