Происшествия

47 минут назад

Вандалы испортили культурное граффити

10 577
#вандалы #граффити
Вандалы испортили культурное граффити

На портрете художника Виктора Сорокина появилась надпись.

Неизвестные испортили граффити на улице Ленина в Липецке. На перекрёстке у пешеходного перехода к Дому мастера на силовом шкафу местные художники в канун открытия памятника Виктору Сорокину нарисовали граффити. Теперь рисунок испорчен - на нем появилась надпись «Будулай» и ругательства. 

О том, будут ли авторы работы исправлять рисунок после художеств вандалов, неизвестно. Причина в том, что никому - ни мэрии, ни инициаторам благоустройства бульвара Сорокина и установки памятника художнику - неизвестно, кто нарисовал культурное граффити.
10 577
#вандалы #граффити

Комментарии (10)

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смех

3 минуты назад
Чиполлино, правда ? А эти ? Посмотри , как стараются ! https://ibb.co/wL5Cj0c
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Чиполлино

6 минут назад
Что сказать-идиоты. Жерты путинского ЕГЭ.
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Ты не ёрничай.

7 минут назад
Бывалый Т, Сталин-величайший правитель России со времён Рюрика по всем соц опросам.
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Динн

16 минут назад
Уровень культуры Современной России. Вся культура осталась в СССР!!
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смех

23 минуты назад
Иван, уже в дневное время , никого не боясь , клеют рекламу , на столбах ,остановках , стенах , а скоро КГБ- ешникам и Молоканову , на лбы начнут шлёпать , и ничего , скушают !
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ВИКТОР БУРЯКОВ

25 минут назад
Неприятие примитивизма в искусстве.
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Иван

29 минут назад
Где камеры? "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" ау....
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смех

37 минут назад
молодцы , хоть помнят название героя из одного сериала ! Казалось , при чём здесь сборище первой смены форума "Область будущего", который работал под Липецком с 5 по 12 августа, правильно не при чём ! Не хватит на всех , форумов , не хватит , поэтому любуйтесь господа , контр- граффити !
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Бывалый Т

40 минут назад
Что им, бюстика Сталина мало?
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Мимоходом

41 минуту назад
Быдло, привыкшее жить в дерьме и гадить под себя.
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