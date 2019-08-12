Происшествия
47 минут назад
Вандалы испортили культурное граффити
На портрете художника Виктора Сорокина появилась надпись.
Неизвестные испортили граффити на улице Ленина в Липецке. На перекрёстке у пешеходного перехода к Дому мастера на силовом шкафу местные художники в канун открытия памятника Виктору Сорокину нарисовали граффити. Теперь рисунок испорчен - на нем появилась надпись «Будулай» и ругательства.
О том, будут ли авторы работы исправлять рисунок после художеств вандалов, неизвестно. Причина в том, что никому - ни мэрии, ни инициаторам благоустройства бульвара Сорокина и установки памятника художнику - неизвестно, кто нарисовал культурное граффити.
О том, будут ли авторы работы исправлять рисунок после художеств вандалов, неизвестно. Причина в том, что никому - ни мэрии, ни инициаторам благоустройства бульвара Сорокина и установки памятника художнику - неизвестно, кто нарисовал культурное граффити.
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Чиполлино
Ты не ёрничай.
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