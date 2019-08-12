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За выходные на дорогах Липецкой области погибли три человека

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#дтп
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За выходные на дорогах Липецкой области погибли три человека

Погибшие - пешеход, мотоциклист и водитель автомобиля

9 августа, в Липецке, в 8:55, на улице Юношеской 14-летний водитель мотоцикла «Стелс» допустил наезд на стоящий автомобиль «Лада Ларгус». В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла, с различными травмами доставлялся в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущен.

В эти же сутки в Липецком районе, в 6:00, на автодороге Орел-Тамбов 40-летний водитель мопеда «Джанлинг» допустил падение транспортного средства. По предварительным сведениям причиной ДТП стало несоответствие скорости конкретным условиям движения. Пострадавший был госпитализирован в БСМП № 1.

В эти же сутки в Усманском районе, в 12:25, на автодороге Усмань-Московка-Дрязги, 36-летний водитель автомобиля «Дэу Нексиа» по предварительным сведениям потерял контроль за движением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. В ДТП пострадали водитель и пассажир, трехлетний ребенок. Водитель был госпитализирован в ГУЗ «Усманская МРБ», ребенок после оказания помощи направлен на амбулаторное лечение. 

В эти же сутки в Становлянском районе, в 13:22, на автодороге «Дон» 51-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Актрос» по предварительным сведениям не учел скорость,  дорожные и метеорологические условия, допустил наезд на стоящий автомобиль «ГАЗ 2705», после чего наезд на автомобиль «КАМАЗ», который сбил двух дорожных рабочих, находившихся на обочине. Один из пострадавших, 53-х лет скончался в машине скорой помощи, второй 54-х лет был госпитализирован в ГУЗ Елецкая городская больница №1. Окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

9 августа, в Лебедянском районе, в 4:30, на автодороге Липецк-Данков  28-летний водитель автомобиля ВАЗ- 21150 допустил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП водитель погиб. Предварительная причина гибели водителя несоблюдение скоростного режима, окончательные причины назовет расследование.

В эти же сутки, в Хлевенском районе, в 6:40, в селе Старое Дубовое на улице Школьная 38-летний водитель, управляя мотоциклом  «RACER –RC», допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. Водитель также скончался на месте ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#дтп
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Комментарии (2)

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1

3 минуты назад
Путинского геноцида не надо, русня сама себя перебьёт
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Аноним.

22 минуты назад
ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖ- "ШУМАХЕРЫ", БЛИН , -КАТАЮТСЯ ... -" С ...- ВЕ-ТЕР-КОМ " !!! - ДА !...
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