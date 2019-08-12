Первые спарринги МХК «Липецк»: то в жар, то в холод

После поражения с катастрофическим счетом - 0:9 в другой игре наши парни взяли реванш.

Результаты первых контрольных матчей липецких хоккеистов перед стартующим через месяц сезоном немало озадачили.

Липчане на своей площадке во дворце спорта «Звездный» принимали «Белгород», и в первом матче уступили с катастрофическим счетом – 0:9, пропустив по три шайбы в каждом периоде.

Конечно, состав «Липецка» был экспериментальным, в команду влились потенциальные новобранцы. Но все-таки – такой хоккей нам не нужен!

А вот во второй встрече подопечные Сергея Рыбина сумели победить, пусть и в серии буллитов – 6:5.

При этом «Липецк» еще за 10 минут до конца третьего периода уступал гостям – 3:5, но сумел переломить ход матча. Результат матча сделали игроки прошлогоднего состава: Андрей Болтов оформил «дубль», по одной шайбе забросили Андрей Малых и Михаил Жеребятьев. Отличился и 18-летний воспитанник липецкого хоккея Сергей Антипов, в прошлом сезоне выступавший за рыбинский «Полет». Победный буллит на счету 20-летнего Павла Аверьянова, прибывшего к нам на просмотр из пензенского «Дизелиста».

По словам главного тренера липчан Сергея Рыбина, в команду прибудет новая партия новобранцев, после просмотра которых оставят лучших, и «Липецк» еще должен усилиться.

Очередной экзамен кандидаты на место в команду сдадут 15 и 16 августа, когда в Липецк пожалует ХК «Бобров» из Воронежской области, готовящийся в выступлению в Юниорской лиге.

МХК «Липецк» - ХК «Белгород» - 0:9 (0:3, 0:3, 0:3)

Шайбы: Китаев (Васенёв, И.Егоров), 02:09 (0:1). Васенёв (Малевич, Китаев), 04:58 (0:2). Пименов (Мохов, Бандуркин), 13:10 (0:34-бол.). Дёмин, 21:32 (0:4). Бандуркин (Белохонов), 24:10 (0:5). Мохов (Дёмин, А.Иванов), 30:17 (0:6). Грызлов (Пименов, Мохов), 43:57 (0:7). Китаев, 45:16 (0:8-булл.). Бачурин (Белохонов, Мохов), 58:24 (0:9).

Вратари: Чернов (Балуев, 40:00) - Артемьев (Кочетков, 40:00).

Штраф: 10 (Д.Болдырев-2, Болтов-2, команда-2, Э.Юзбашян-2, Маняхин-2) - 4 (Белохонов-2, К.Андреев-2).

Судьи Д.Сычиков, С.Король, П.Двуреченский, Г.Мещеряков (все - Липецк).

8 августа. Липецк. СК «Звездный».. 800 зрителей.

МХК «Липецк» - ХК «Белгород» - 6:5 булл. (2:1, 1:3, 2:1, 1:0)

Шайбы: Болтов (С.Антипов), 00:20 (1:0). С.Антипов (Евтеев), 11:17 (2:0). Белохонов (Пименов, Дёмин), 16:45 (2:1-бол.). Жеребятьев (Р.Юзбашян, Э.Юзбашян), 26:35 (3:1-бол.). Канаплин (Китаев, И.Егоров), 31:51 (3:2). И.Егоров (Васенёв), 36:18 (3:3). К.Андреев (Белохонов), 39:40 (3:4). Свинцов, 40:16 (3:5). Малых (Маняхин, Валеев), 50:08 (4:5). Болтов, 55:09 (5:5-бол.). П.Аверьянов, 60:00 (6:5-п.б.).

Вратари: Чернов (Бардин, 30:30) - Ликоренко (Кочетков, 30:30).

Штраф: 12 (Болтов-2, Малых-4, П.Аверьянов-2, Прилепин-2, Д.Прохоров-2) - 37 (Анисимов-2, Дёмин-2, команда-4, Спирин-2, Китаев-2, Иванисов-5+20).

Судьи В.Симонов, П.Двуреченский, Г.Мещеряков, Н.Зубаков (все - Липецк).

9 августа. Липецк. СК «Звездный». 600 зрителей.