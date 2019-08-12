Общество
сегодня, 10:17
Сумма задолженности по зарплате строителям мостов в Липецкой области составила 5 млн рублей
207 рабочих не получали зарплату с апреля по июнь
По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "Мостовые строительные инновации" (Чаплыгинский район) была выявлена задолженность по заработной плате за период с апреля по июнь 2019 года перед 207 работниками предприятия в сумме более 5 млн. рублей.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.
Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.
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