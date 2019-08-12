Общество

сегодня, 10:17

Сумма задолженности по зарплате строителям мостов в Липецкой области составила 5 млн рублей

3 712
#задолженность по зарплате
Сумма задолженности по зарплате строителям мостов в Липецкой области составила 5 млн рублей

207 рабочих не получали зарплату с апреля по июнь

По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "Мостовые строительные инновации" (Чаплыгинский район) была выявлена задолженность по заработной плате за период с апреля по июнь 2019 года перед 207 работниками предприятия в сумме более 5 млн. рублей. 

Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.

Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области. 

3 712
#задолженность по зарплате

Комментарии (3)

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режим едроэсэсовцев себя изжил

9 минут назад
коммунисты за 30 лет в Липецке построили пять мостов. за 30 лет тербунские пустобрехи не построили ни одного.
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Злой

18 минут назад
Вы что сума сошли, у нас все подрядки на НЛМК людям не платят по 2 месяца
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Капуста

57 минут назад
Т.е. у рабочих крадут зарплату - это не преступление, за это только административная ответственность. На митинг сходил - садись в тюряжку
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