Сумма задолженности по зарплате строителям мостов в Липецкой области составила 5 млн рублей

207 рабочих не получали зарплату с апреля по июнь

По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в ООО "Мостовые строительные инновации" (Чаплыгинский район) была выявлена задолженность по заработной плате за период с апреля по июнь 2019 года перед 207 работниками предприятия в сумме более 5 млн. рублей.



Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.



Виновные лица привлечены к административной ответственности, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.



