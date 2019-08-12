Происшествия

12 минут назад

За махинации с землей житель Грязей получил 3 года колонии

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#мошенничество #кража
За махинации с землей житель Грязей получил 3 года колонии

Приговором Советского районного суда г. Липецка житель г. Грязи признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

В ходе предварительного расследования установлено, что являясь юристом фирмы, занимающейся в том числе оформлением в собственность общества земельных долей, приобретенных у пайщиков, мужчина похитил 54 пакета документов, достаточных для оформления права собственности на доли земельного участка общей площадью 298.13 га.

Кадастровая стоимость участка на момент окончания преступления составила 9 510 347 рублей. Впоследствии им было оформлено право собственности на вышеуказанные земельные доли на третье лицо, путем введения в заблуждение сотрудника МФЦ относительно подлинности подписей в предоставленных заявлениях на регистрацию права собственности и перехода права собственности.

Приговором суда злоумышленнику с учетом позиции государственного обвинения назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 000 рублей, сообщает прокуратура Липецкой области.
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#мошенничество #кража

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