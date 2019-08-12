Многодетная доярка промышляла квартирными кражами

Женщина пробиралась в чужое жилье и забирала имущество.

Лебедянский районный суд вынес приговор многодетной доярке из района села Троекурово. Женщину уличили в серии краж из домов. Подсудимую наказали тремя годами условного срока с двумя годами испытательного.



Как указано в материалах суда, первая кража была совершена утром 17 апреля 2019 года. Женщина выдавила стекло окна на террасе и забралась в чужой дом. В спальне злоумышленница заметила женскую сумку, в которой хранились наличные — 3 000 рублей. Воровка забрала деньги и скрылась с места преступления. Аналогичное преступление было совершено утром 23 апреля. Воровка вновь пробралась в чужое жилище в поисках денег. В комоде женщина нашла 25 000 рублей, которые забрала с собой. Преступницу вычислили по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления.



При определении наказания для воровки суд учел то, что женщина полностью признала свою вину, имеет положительные характеристики и одна растит трех детей. Кроме того, преступница полностью возместила ущерб.