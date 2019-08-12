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сегодня, 12:13

Многодетная доярка промышляла квартирными кражами

8 737
#кража
3
Многодетная доярка промышляла квартирными кражами

Женщина пробиралась в чужое жилье и забирала имущество.

Лебедянский районный суд вынес приговор многодетной доярке из района села Троекурово. Женщину уличили в серии краж из домов. Подсудимую наказали тремя годами условного срока с двумя годами испытательного.

Как указано в материалах суда, первая кража была совершена утром 17 апреля 2019 года. Женщина выдавила стекло окна на террасе и забралась в чужой дом. В спальне злоумышленница заметила женскую сумку, в которой хранились наличные — 3 000 рублей. Воровка забрала деньги и скрылась с места преступления. Аналогичное преступление было совершено утром 23 апреля. Воровка вновь пробралась в чужое жилище в поисках денег. В комоде женщина нашла 25 000 рублей, которые забрала с собой. Преступницу вычислили по отпечаткам пальцев, оставленным на месте преступления.

При определении наказания для воровки суд учел то, что женщина полностью признала свою вину, имеет положительные характеристики и одна растит трех детей. Кроме того, преступница полностью возместила ущерб.
8 737
#кража
3

Комментарии (8)

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Пенсионер

1 минуту назад
Она вместе с коровой надело ходила . Корова на шухире стояла .
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Молодец?!

3 минуты назад
весёлый, то есть можно воровать у других ради своих * ?
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Ещё и помогать ей надо??!!!!!

3 минуты назад
весёлый, а людям, которых она грабила-деньги не нужны? Они работают,чтобы эту тварь с ее выводком содержать?! Да и рожает она,чтобы всякие поблажки были,а том числе и в суде.
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А когда она плодила эту нищету

6 минут назад
Буревестник, она думала на что будет их содержать? Или эта многодетная доярка сразу рассчитывала на чужое?
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Буревестник

21 минуту назад
А сколько она зарплату получает , а на сколько эту чёрную копеечную зарплату задерживают и т.д. ,,, а ей детей кормить надо ....ПОЗОР режиму едросов-кровосов , это вы пример подаете что на воровстве можно жить припеваючи.
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...

38 минут назад
весёлый, а она думала когда рожала?
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весёлый

сегодня, 12:24
Кто без греха ,киньте в неё камень
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весёлый

сегодня, 12:23
Наказать то наказали,а спросили её ,может помочь чем ей надо,какая зарплата у неё,как она выживает,так она молодец,всё делает ради детей,другая бы сдала в детский дом,на доярскую зарплату не проживёшь
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