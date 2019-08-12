Липчанин пострадал в массовой аварии на М-4

Также пострадал пассажир в иномарке.

Вчера примерно в 20.00 час в Павловском района Воронежской области на 653 км автодороги М-4 «ДОН», по предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21120» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновения с тремя автомобилями: «Фольксваген Джетта», под управлением 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, «Датсун Ондо», под управлением 34-летнего жителя Липецкой области и «Шкода Октавия», под управлением 23-летнего жителя Воронежской области, а также мотоциклом «Хонда», под управлением 29-летнего жителя Лискинского района Воронежской области.

Как сообщает УГИБДД по Воронежской области, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм водители автомобиля «ВАЗ-21120» и мотоцикла «Хонда» скончались на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека: водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Датсун Ондо», а также пассажир автомобиля «Фольксваген Джетта», 18-летняя жительница Санкт-Петербурга, доставлены в медицинское учреждение.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.