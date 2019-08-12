Происшествия

34 минуты назад

Липчанин пострадал в массовой аварии на М-4

3 427
#ДТП
Липчанин пострадал в массовой аварии на М-4

Также пострадал пассажир в иномарке.

Вчера примерно в 20.00 час в Павловском района Воронежской области на 653 км автодороги М-4 «ДОН», по предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21120» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновения с тремя автомобилями: «Фольксваген Джетта», под управлением 49-летнего жителя Санкт-Петербурга, «Датсун Ондо», под управлением 34-летнего жителя Липецкой области и «Шкода Октавия», под управлением 23-летнего жителя Воронежской области, а также мотоциклом «Хонда», под управлением 29-летнего жителя Лискинского района Воронежской области.

Как сообщает УГИБДД по Воронежской области, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм водители автомобиля «ВАЗ-21120» и мотоцикла «Хонда» скончались на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три человека: водитель и 23-летний пассажир автомобиля «Датсун Ондо», а также пассажир автомобиля «Фольксваген  Джетта», 18-летняя жительница Санкт-Петербурга, доставлены в медицинское учреждение.

По факту данного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

 

3 427
#ДТП

Комментарии (3)

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Гыгы

17 минут назад
Понедельник- день жестянщика по-любому. Так говорят все шофера, уцелевшие до понедельника. А дальше- езда в рулетку
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гость 1

20 минут назад
Алканы 15-го, люди погибли дебила ты кусок!И авария вчера была * !
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Алканы 15-го

23 минуты назад
Понедельник- день жестянщика и медицинского работника
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