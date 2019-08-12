В Усмани обокрали спящего на остановке мужчину

Вор забрал у него мобильный телефон.

Усманский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, обвиненному в краже. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.



Новую кражу житель Липецкой области совершил вечером 29 июля 2017 года. Он находился на остановке транспорта «Площадь имени Ленина» в Усмани. На лавке остановки спал мужчина. Злоумышленник решил обокрасть спящего, он забрал у него мобильный телефон «Sony Xperia E5» стоимостью 9 173 рубля. Преступника удалось вычислить, а смартфон — вернуть законному владельцу.



Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его 300 часами обязательных работ.