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сегодня, 15:30

В Усмани обокрали спящего на остановке мужчину

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#кража #телефон
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В Усмани обокрали спящего на остановке мужчину

Вор забрал у него мобильный телефон.

Усманский районный суд вынес приговор жителю Липецкой области, обвиненному в краже. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Новую кражу житель Липецкой области совершил вечером 29 июля 2017 года. Он находился на остановке транспорта «Площадь имени Ленина» в Усмани. На лавке остановки спал мужчина. Злоумышленник решил обокрасть спящего, он забрал у него мобильный телефон «Sony Xperia E5» стоимостью 9 173 рубля. Преступника удалось вычислить, а смартфон — вернуть законному владельцу.

Суд признал мужчину виновным в краже и наказал его 300 часами обязательных работ.
2 529
#кража #телефон
2

Комментарии (2)

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Гага

3 минуты назад
Хорошо что так. Могли арбузники и в очко оттарабанить
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111

13 минут назад
одни ублюдки кругом.Прям прилечь уже нельзя...устал
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