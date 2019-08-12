Общество

сегодня, 16:33

Из-за бешеной кошки в Липецке ввели карантин

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#кошка #бешенство
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Из-за бешеной кошки в Липецке ввели карантин

Временные ограничения будут действовать в районе улицы Достоевского.

Администрация Липецкой области постановила ввести на два месяца карантин в центре Липецка. По данным GOROD48, причина временных ограничений — бешеная кошка, обнаруженная в частном подворье.

Больное животное нашли в частном доме на улице Достоевского. Зоной угрозы распространения бешенства признали район улиц Хмельницкого, Крылова, проезда Строителей. На два месяца жителям этой части Липецка запрещено покупать и продавать домашних животных, выводить и натаскивать собак, ввозить и вывозить питомцев за пределы района.

Контроль за ситуацией ведет региональное управление ветеринарии.
3 1328
#кошка #бешенство
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Комментарии (3)

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мышь

31 минуту назад
Бешеная уборщица Ленок из ук ООО городок. И весь третий этаж Смургиса 4 Липецк.
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Кот

42 минуты назад
Когда мне делать нечего - я яйца лижу. Умел бы писать, писал бы постановления.
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Кошка

сегодня, 16:53
Хватит брехать, опять деньги пилить собрались на «борьбу» с бешенством...Так каждый год
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