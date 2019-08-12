Из-за бешеной кошки в Липецке ввели карантин

Временные ограничения будут действовать в районе улицы Достоевского.

Администрация Липецкой области постановила ввести на два месяца карантин в центре Липецка. По данным GOROD48, причина временных ограничений — бешеная кошка, обнаруженная в частном подворье.



Больное животное нашли в частном доме на улице Достоевского. Зоной угрозы распространения бешенства признали район улиц Хмельницкого, Крылова, проезда Строителей. На два месяца жителям этой части Липецка запрещено покупать и продавать домашних животных, выводить и натаскивать собак, ввозить и вывозить питомцев за пределы района.



Контроль за ситуацией ведет региональное управление ветеринарии.