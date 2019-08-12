Общество

37 минут назад

Для выборов главы области напечатают 929 550 бюллетеней

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Для выборов главы области напечатают 929 550 бюллетеней

Областная избирательная комиссия утвердила количество бюллетеней, которые будут изготовлены для голосования на выборах главы региона, назначенных на 8 сентября. В списках избирателей значится 930 454 жителей области, бюллетеней напечатают 929 550. Из них 317 800 – для голосования с использованием электронных КОИБ. Как отметили члены комиссии, такого количества хватит даже в том случае, если явка на губернаторских выборах составит 99,9 %.

Как сообщает избирательная комиссия Липецкой области, для дополнительных выборов депутата Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 24, которые пройдут 8 сентября в Становлянском, Краснинском районах и на части территории Задонского района, планируется напечатать 33000 бюллетеней. Правда, на этих выборах КОИБы применяться не будут.

Выборы главы администрации Липецкой области пройдут с использованием не только бумажного бюллетеня, но и его электронного варианта. Новый вид бюллетеня будет применяться для голосования на цифровых избирательных участках в Москве, где установят комплексы электронного голосования (КЭГ). Жителям региона, желающим 8 сентября проголосовать в «цифровом формате» в столице, нужно успеть подать соответствующее заявление через портал Госуслуг в срок по 4 сентября.

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Комментарии (6)

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Милая Оксана

3 минуты назад
Галочки сразу поставьте где надо, на ручках с экономите!
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Перри Мэйсон

6 минут назад
Но победит Артамонов! Ибо голосуй не голосуй, всё равно получишь*у*!
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Перри Мейсон

11 минут назад
Только Токарев! Только КПРФ!
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Власть Советам!

12 минут назад
Гнать немчуру!
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Григорьев

20 минут назад
Пртамонова нахер. Нет фашистским оккупантам! Сможем повторить! Не пустим немцев править Россией.
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Animal planet

25 минут назад
Артамонова назначили уже. Зачем лишние деньги тратить на эту показуху? Ведь всем всё понятно.
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