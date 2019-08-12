37 минут назад
Для выборов главы области напечатают 929 550 бюллетеней
Областная избирательная комиссия утвердила количество бюллетеней, которые будут изготовлены для голосования на выборах главы региона, назначенных на 8 сентября. В списках избирателей значится 930 454 жителей области, бюллетеней напечатают 929 550. Из них 317 800 – для голосования с использованием электронных КОИБ. Как отметили члены комиссии, такого количества хватит даже в том случае, если явка на губернаторских выборах составит 99,9 %.
Выборы главы администрации Липецкой области пройдут с использованием не только бумажного бюллетеня, но и его электронного варианта. Новый вид бюллетеня будет применяться для голосования на цифровых избирательных участках в Москве, где установят комплексы электронного голосования (КЭГ). Жителям региона, желающим 8 сентября проголосовать в «цифровом формате» в столице, нужно успеть подать соответствующее заявление через портал Госуслуг в срок по 4 сентября.
Милая Оксана
Перри Мэйсон
Перри Мейсон
Власть Советам!
Григорьев
Animal planet