Для выборов главы области напечатают 929 550 бюллетеней

Областная избирательная комиссия утвердила количество бюллетеней, которые будут изготовлены для голосования на выборах главы региона, назначенных на 8 сентября. В списках избирателей значится 930 454 жителей области, бюллетеней напечатают 929 550. Из них 317 800 – для голосования с использованием электронных КОИБ. Как отметили члены комиссии, такого количества хватит даже в том случае, если явка на губернаторских выборах составит 99,9 %.

Как сообщает избирательная комиссия Липецкой области, для дополнительных выборов депутата Липецкого областного Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 24, которые пройдут 8 сентября в Становлянском, Краснинском районах и на части территории Задонского района, планируется напечатать 33000 бюллетеней. Правда, на этих выборах КОИБы применяться не будут.



Выборы главы администрации Липецкой области пройдут с использованием не только бумажного бюллетеня, но и его электронного варианта. Новый вид бюллетеня будет применяться для голосования на цифровых избирательных участках в Москве, где установят комплексы электронного голосования (КЭГ). Жителям региона, желающим 8 сентября проголосовать в «цифровом формате» в столице, нужно успеть подать соответствующее заявление через портал Госуслуг в срок по 4 сентября.



