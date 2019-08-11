Происшествия

33 минуты назад

Липчанка лишилась 15 тысяч решив продать детские вещи через Интернет

4 445
#мошенничество
Липчанка лишилась 15 тысяч решив продать детские вещи через Интернет

Мошенника ищут теперь в Алтайском крае

В полицию обратилась жительница Липецка, которая через «Авито» решила продать детские вещи. Как водится, покупатель нашелся очень быстро, и уболтал женщину сообщить номер банковской карты и пин-код к ней.  Пока дама поняла, что это «развод», было поздно, с карты были сняты все деньги – 15 тысяч. 

Номер телефона, с которого звонил мошенник, оказался зарегистрирован в Алтайском крае, в городе Рубцовск. Там теперь и ищут мошенника.

4 445
#мошенничество

Комментарии (4)

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гость

51 секунду назад
Animal planet, полностью согласна!как можно мозг не включать,или его нет совсем...
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Вован настоящий

16 минут назад
Она бы ещё ему сказала, где ключи от квартиры лежат. Это же надо додуматься, пин код сообщить.
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Animal planet

21 минуту назад
У собак интеллект выше чем у таких куриц.
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Может,это Путин

27 минут назад
был)))))
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