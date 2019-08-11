Липчанка лишилась 15 тысяч решив продать детские вещи через Интернет

Мошенника ищут теперь в Алтайском крае

В полицию обратилась жительница Липецка, которая через «Авито» решила продать детские вещи. Как водится, покупатель нашелся очень быстро, и уболтал женщину сообщить номер банковской карты и пин-код к ней. Пока дама поняла, что это «развод», было поздно, с карты были сняты все деньги – 15 тысяч.



Номер телефона, с которого звонил мошенник, оказался зарегистрирован в Алтайском крае, в городе Рубцовск. Там теперь и ищут мошенника.



