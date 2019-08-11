Происшествия

22 минуты назад

Шквалистый ветер наломал в Липецке дров

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Три дерева упали в разных районах города.

Дующий в Липецке шквалистый ветер свалил в городе три дерева.

Вчера в 14.37 дерево упало на улице Физкультурной, 1, обесточив частный дом. Аварийная бригада ЛГЭКа восстановила подачу электроэнергии через полтора часа.

10 августа ветер свалил дерево в 15.26 на улице Космонавтов, 47 (его распилят и уберут работники МУП "Зеленхоз" в понедельник. В 16.30 шквалом повалило дерево на улице Полетаева, 13б. Ствол упал на линию электропередач, обесточив несколько жилых домов. Аварийная бригада ЛГЭКа восстановило электроснабжение в 19.00.
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Комментарии (1)

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Ботоксный Путин

19 секунд назад
Сибирь китаезам продал , те деревья все спилили , вот теперь ветер- гуляй поле , Путин- П. И. Д. О. Р !.
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