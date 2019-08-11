Шквалистый ветер наломал в Липецке дров

Три дерева упали в разных районах города.

Дующий в Липецке шквалистый ветер свалил в городе три дерева.



Вчера в 14.37 дерево упало на улице Физкультурной, 1, обесточив частный дом. Аварийная бригада ЛГЭКа восстановила подачу электроэнергии через полтора часа.



10 августа ветер свалил дерево в 15.26 на улице Космонавтов, 47 (его распилят и уберут работники МУП "Зеленхоз" в понедельник. В 16.30 шквалом повалило дерево на улице Полетаева, 13б. Ствол упал на линию электропередач, обесточив несколько жилых домов. Аварийная бригада ЛГЭКа восстановило электроснабжение в 19.00.