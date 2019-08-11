Общество

50 минут назад

В Липецке БТРы сдают в металлолом

6 512
#металлолом #БТР
В Липецке БТРы сдают в металлолом

Два стареньких "бэтээра" привезли на металлобазу

Как сообщается в паблике "ЧП 48 Липецк. Новости", на металлолом на металлобазу в районе ЛТЗ сдали два старых БТРа.

В комментариях сообщают, что причиной, возможно, стали некие новые правила запрещающие регистрацию в ГИБДД списанных БТР частными лицами.

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6 512
#металлолом #БТР

Комментарии (6)

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Викусик

1 минуту назад
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Русалка

11 минут назад
Гостья, размечталась....щазззз!
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Пенсионер

15 минут назад
При Горбочёве ( развал СССР) как ехать на 7 доменную на базе, вся база была в бтээрах и танках заставляла. И также их резали на метал. Видел даже некоторые были на ходу.
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Гостья

20 минут назад
Хорошо бы всю Липецкую область сдать в утиль чтобы не мучилась.
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Липчанин

25 минут назад
Дожили, а нет бы выкупила администрация поставили бы в каком нибудь парке для ребятишек. Радости было-бы. Чем всё бардюрами и плиткой застать.
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Сергей 13

25 минут назад
Вы БТР видели?))
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