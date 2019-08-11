Общество
50 минут назад
В Липецке БТРы сдают в металлолом
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Два стареньких "бэтээра" привезли на металлобазу
Как сообщается в паблике "ЧП 48 Липецк. Новости", на металлолом на металлобазу в районе ЛТЗ сдали два старых БТРа.
В комментариях сообщают, что причиной, возможно, стали некие новые правила запрещающие регистрацию в ГИБДД списанных БТР частными лицами.
В комментариях сообщают, что причиной, возможно, стали некие новые правила запрещающие регистрацию в ГИБДД списанных БТР частными лицами.
6 512
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