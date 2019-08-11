Происшествия

57 минут назад

В Липецком районе ночью сгорел автомобиль

3 411
#пожар #автомобиль
В Липецком районе ночью сгорел автомобиль

Пожар произошел в селе Ленино

На улице Исторической в селе Ленино сегодня ночью сгорел автомобиль «Шкода Рапид»
3 411
#пожар #автомобиль

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Викусик

1 минуту назад
Знакомства для взрослых http://bit.do/vikusiik
ответить

Пешеход

4 минуты назад
Горел, горел, да сгорел! Ха-ха-ха...
ответить

Полиция

19 минут назад
Для нас,это уже норма,мы ничего не можем поделать (
ответить

Еще в рубрике

На дороге Данков-Липецк перевернулся зерновоз
#ДТП
1
На дороге Данков-Липецк перевернулся зерновоз

16 минут назад

Происшествия
В Казинке горела баня
#пожар
В Казинке горела баня

59 минут назад

Происшествия
Сильный ветер в Липецкой области не стихнет
1
Сильный ветер в Липецкой области не стихнет

сегодня, 11:30

Происшествия
Молодой человек забрал чужой кошелек в магазине
#присвоение
17
Молодой человек забрал чужой кошелек в магазине

сегодня, 11:16

Происшествия
Ветер валит забор у ЦУМа
#ветер
8
Ветер валит забор у ЦУМа

сегодня, 10:03

Происшествия
В многоэтажке на проспекте Победы тушат квартиру
#пожар
6
В многоэтажке на проспекте Победы тушат квартиру

вчера, 18:10

Происшествия