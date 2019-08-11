Происшествия

сегодня, 11:58

В Казинке горела баня

1 289
#пожар
В Казинке горела баня

Существовала угроза распространения огня на дом

Накануне вечером в селе Казинке Грязинского района, на ул. Гагарина горела баня, пристроенная к дому. Существовала угроза распространения огня на дом, но силами трех отделений пожарный частей № 41, 19 и 1 была ликвидирована опасность перехода огня на строение и ликвидировано само возгорание.

От огня пострадало внутренняя отделка и имущество на площади 20 м2, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области


1 289
#пожар

Комментарии (1)

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Викусик

1 минуту назад
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