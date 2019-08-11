В Казинке горела баня

Существовала угроза распространения огня на дом

Накануне вечером в селе Казинке Грязинского района, на ул. Гагарина горела баня, пристроенная к дому. Существовала угроза распространения огня на дом, но силами трех отделений пожарный частей № 41, 19 и 1 была ликвидирована опасность перехода огня на строение и ликвидировано само возгорание.



От огня пострадало внутренняя отделка и имущество на площади 20 м2, сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области





