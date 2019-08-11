В России

29 минут назад

Крымчане рассказали украинскому чиновнику о жизни после воссоединения с Россией

96

Жители Крыма отреагировали на опрос, проводимый в Facebook украинским чиновником Александром Лиевым. Он ранее занимал должность министра курортов и туризма Автономной Республики Крым.

Лиев призвал жителей полуострова поделиться впечатлениями об изменениях жизни после того, как регион стал частью России. В результате крымчане отметили улучшение качества дорог, а также криминогенной обстановки. Им понравилось повышение качества медицинского обслуживания и рост пенсий с зарплатами.

Кроме того, Лиеву рассказали о наведении порядка на улицах. Никто не пьет спиртное и не курит в общественном транспорте и на остановках.

Работающие в сфере туризма предприниматели отметили, что вести бизнес на полуострове стало легче.

Некоторые признались, что им не нравится тот факт, что украинцы считают крымчан предателями. Они утверждают, что это Киев их «тут бросил».

Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного в марте 2014 года. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев итоги плебисцита не признал, сообщает www.mk.ru

96

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Как неизвестные нанимали массовку на митинг оппозиции в Москве и сколько это стоило
Как неизвестные нанимали массовку на митинг оппозиции в Москве и сколько это стоило

14 минут назад

В России
Путин в Крыму прокатил Аксенова на мотоцикле
Путин в Крыму прокатил Аксенова на мотоцикле

36 минут назад

В России
Стало известно имя победительницы конкурса Миссис Россия-2019
Стало известно имя победительницы конкурса Миссис Россия-2019

39 минут назад

В России
#школьная форма
В России утвердят национальный стандарт на школьную форму

09.08.2019 15:45

В России
#пропавшие без вести
Сотовые операторы будут искать пропавших людей с помощью нейросетей

09.08.2019 15:43

В России
Пьяная учительница убила ребенка
Пьяная учительница убила ребенка

09.08.2019 13:33

В России