29 минут назад
Крымчане рассказали украинскому чиновнику о жизни после воссоединения с Россией
Жители Крыма отреагировали на опрос, проводимый в Facebook украинским чиновником Александром Лиевым. Он ранее занимал должность министра курортов и туризма Автономной Республики Крым.
Кроме того, Лиеву рассказали о наведении порядка на улицах. Никто не пьет спиртное и не курит в общественном транспорте и на остановках.
Работающие в сфере туризма предприниматели отметили, что вести бизнес на полуострове стало легче.
Некоторые признались, что им не нравится тот факт, что украинцы считают крымчан предателями. Они утверждают, что это Киев их «тут бросил».
Крым воссоединился с Россией после референдума, проведенного в марте 2014 года. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя. Однако Киев итоги плебисцита не признал, сообщает www.mk.ru