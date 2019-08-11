Долг дворника из Воскресенска составил 2 миллиарда рублей

На одно из предприятий ЖКХ Воскресенска пришли судебные приставы. К визитам приставов директора и сотрудники этих компаний привыкли. Но оказалось, что в этот раз исполнители судебных решений пришли для взыскания долга не с предприятия, а с его работницы перед Агентством по страхованию вкладов. Бухгалтера долго считали количество цифр в Исполнительном листе. Работающая дворником жительница Воскресенска оказалась должницей почти 2 млрд рублей.





Судебный процесс проходил в Дорогомиловском районном суде г. Москвы без участия ответчика Бодровой. Несостоявшемуся курьеру, а ныне дворнику предприятия ЖКХ из г. Воскресенска присудили выплатить долг Агентству в размере 1.820.368.037 рублей, а также исполнительный сбор в размере 127.428.202 руб.



Половину от заработной платы дворника Бодровой, то есть 7,5 тыс. рублей от 15 тысяч будут уходить в счет погашения долга. Через несколько тысяч лет Агентство вернет свои деньги, если Бодрова столько проживет, сообщает



В ходе выяснения обстоятельств судебного процесса трехлетней давности коллеги антимиллиардерши-дворника Бодровой С.Н. узнали, что должница поехала устраиваться в некую столичную компанию курьером. Неизвестные ей господа повезли несчастную женщину к нотариусу, оформив ее на должность директора, а также соучредителя компании «Реалити Плюс». Малообразованная женщина не представляла себе, куда ее втягивают. Действуя от имени компании, Бодрова С.Н. заключила кредитный договор с банком «Судостроительный банк» на сумму 32 млн долларов. Поручителем по кредитному договору оказалась сама Бодрова С.Н.. Позднее банк лопнул, а права востребования долгов перед банком перешли к Агентству по страхованию вкладов.Судебный процесс проходил в Дорогомиловском районном суде г. Москвы без участия ответчика Бодровой. Несостоявшемуся курьеру, а ныне дворнику предприятия ЖКХ из г. Воскресенска присудили выплатить долг Агентству в размере 1.820.368.037 рублей, а также исполнительный сбор в размере 127.428.202 руб.Половину от заработной платы дворника Бодровой, то есть 7,5 тыс. рублей от 15 тысяч будут уходить в счет погашения долга. Через несколько тысяч лет Агентство вернет свои деньги, если Бодрова столько проживет, сообщает delovesti.ru