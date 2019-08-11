34 минуты назад
Долг дворника из Воскресенска составил 2 миллиарда рублей
На одно из предприятий ЖКХ Воскресенска пришли судебные приставы. К визитам приставов директора и сотрудники этих компаний привыкли. Но оказалось, что в этот раз исполнители судебных решений пришли для взыскания долга не с предприятия, а с его работницы перед Агентством по страхованию вкладов. Бухгалтера долго считали количество цифр в Исполнительном листе. Работающая дворником жительница Воскресенска оказалась должницей почти 2 млрд рублей.
Судебный процесс проходил в Дорогомиловском районном суде г. Москвы без участия ответчика Бодровой. Несостоявшемуся курьеру, а ныне дворнику предприятия ЖКХ из г. Воскресенска присудили выплатить долг Агентству в размере 1.820.368.037 рублей, а также исполнительный сбор в размере 127.428.202 руб.
Половину от заработной платы дворника Бодровой, то есть 7,5 тыс. рублей от 15 тысяч будут уходить в счет погашения долга. Через несколько тысяч лет Агентство вернет свои деньги, если Бодрова столько проживет, сообщает delovesti.ru