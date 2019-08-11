В России

39 минут назад

Путин в Крыму прокатил Аксенова на мотоцикле

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Президент России Владимир Путин в субботу, 10 августа, приехал на организованное клубом «Ночные волки» байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе на мотоцикле с коляской. Компанию Путину составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Сопровождал мотоцикл президента лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов.

Байк-шоу «Тень Вавилона» является одиннадцатым по счету из тех, что проводится «Ночными волками» в Крыму. В 2010 году Путин уже посещал эти мероприятия, также приехав за рулем мотоцикла, сообщает nsn.fm

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