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Стало известно имя победительницы конкурса Миссис Россия-2019
В этом году победительницей конкурса "Миссис Россия" стала 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика. Она получила право представлять страну на международном телевизионном конкурсе "Миссис Земной шар".
"Конкурсантки имеют по несколько высших образований, состоят в различных благотворительных и общественных организациях и при этом сохраняют себя в отличной форме", - отметила Екатерина Камиллери вице-президент конкурса. Она вместе с артистом Дмитрием Дюжевым и объявила победительниц в основных и специальных номинациях.
"Миссис Россия" - конкурс красоты для россиянок в возрасте от 22 до 43 лет.
Они должны иметь штамп в паспорте, свидетельствующий о заключенном браке. Обязательное условие - наличие хотя бы одного ребенка, сообщает rg.ru