Общество
сегодня, 10:17
На собачьей площадке в парке Победы появятся новые аттракционы
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Владельцам пинчеров и овчарок предложат новое место для выгула животных.
В редакцию GOROD48 пришло письмо, автор которого жалуется на то, что единственный на весь «спальный» Липецк парк Победы становится отстойником для старых аттракционов и торговых киосков, которые свозят сюда из других общественных пространств: Быханова сада и Нижнего парка. Более того, под установку этих самых б/у аттракционов их собственникам отдают единственную в Липецке благоустроенную площадку для выгула собак! Липчанин просит обратить внимание мэрии на это безобразие, выделить средства на благоустройство и этого парка, в который ходит половина жителей города. Также в письме идет речь о возможной замене руководства парка Победы.
Мы попросили прокомментировать это сообщение дирекцию МАУК «Парк Победы».
Заместитель директора организации Виталий Кривоносов подтвердил GOROD48 эту информацию.
Сотрудник парка показал корреспонденту три старых киоска, которые стоят у входа в дирекцию парка. Их привезли из Нижнего парка, где после реконструкции появятся новые стильные торговые объекты. Те, что привезли в парк Победы без учета мнения его дирекции, по сути те же «сенцовские киоски», которые наводнили Липецк в «лихие 90-е» и которые пор сей час «украшают» городские окраины. Киоски получше - с надписями «Блинная» и «Мороженое» - уже работают на новом месте. Еще три киоска установили на границе территорий парка и гипермаркета «Линия».
- Не думаю, что это принесет пользу собственникам этих объектов нестационарной торговли, так как избыток таких точек снизит норму прибыли всем коммерсантам - и тем, что давно торговали в парке, и новым, - говорит Виталий Кривоносов.
Не спрашивали мнения дирекции парка Победы и на то, чтобы переместить сюда 18 аттракционов из Нижнего парка и Быханова сада. Комплекс «Жемчужина» из Быханова сада вообще установят на месте, которую сейчас занимает площадка Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологической службы. Собаководам предложено сменить дислокацию. Домашние питомцы, конечно, будут рады новому месту в парке, к которому еще не принюхались, но будут ли рады родители с детьми отдыхать там, где все пропитано собачьей мочой?
- Новые аттракционы неизбежно перетянут на себя часть посетителей. Безусловно, пострадают и доходы парка - здесь работают семь муниципальных, принадлежащих городскому управлению культуры и туризма, аттракциона, и доходы собственников 13 других качелей, - считает Виталий Кривоносов.
Действительно, выглядит это странно на фоне войны прошлого года между МАУК «парк Победы» и частным парком «Забава», в ходе которой муниципалы выдавили коммерсантов в парк Металлургов. Но что происходит сейчас?
- Все решается наверху, в мэрии. Нас в планы не посвящают. Нас просто ставят перед фактом, - говорит Виталий Кривоносов.
Мы попросили прокомментировать ситуацию в пресс -службе администрации Липецка.
Нам сообщили, что площадку для выгула собак переместят на сотню метров вглубь парка, а на ее месте создадут анклав аттракционов, вывезенных из Быханова сада. Все аттракционы комплекса «Жемчужина» новые, 2017 года выпуска. Также в парк Победы переместят три аттракциона из Нижнего парка, один из которых, «Гусеница», довольно старый, 2008 года выпуска, но он по выводам технических обследований абсолютно пригоден к эксплуатации, два других - новые.
- Здоровая конкуренция еще никому не мешала, - подчеркнули в пресс-службе.
В парк Победы, действительно, привезли несколько объектов нестационарной торговли из Нижнего парка, где до начала реконструкции было 46 киосков по торговле сладкой ватой, напитками, пирожками, мороженым, сувенирами. В парке Победы, в котором бывает куда больше посетителей, с учетом привезенных туда десяти торговых объектов станет 25 киосков. Так что переживать руководству парку Победы не из-за чего. И, кстати, в мэрии не стоит вопрос о замене команды директора парка Евгения Бобылева.
- В этом году два парка Липецка - парк Металлургов и Быханов сад - благоустраивают за счет инвесторов, ПАО «НЛМК» и Сбербанка. Нижний парк облагораживают за бюджетные средства, главным образом федеральные, потому, что сами горожане в открытом голосовании выбрали это место приоритетом. Парк Победы в отличие от того же Нижнего парка находился не в убитом состоянии, но и в нем происходят постепенные преобразования. В частности, именно в нем как в парке самой густонаселенной части Липецка, появился скейт-парк, пользующийся сумасшедшей популярностью у подростков и молодежи. В следующем году предусматривается выделение средств на некоторые работы по благоустройству и этого парка, - сообщили в мэрии.
Мы попросили прокомментировать это сообщение дирекцию МАУК «Парк Победы».
Заместитель директора организации Виталий Кривоносов подтвердил GOROD48 эту информацию.
Сотрудник парка показал корреспонденту три старых киоска, которые стоят у входа в дирекцию парка. Их привезли из Нижнего парка, где после реконструкции появятся новые стильные торговые объекты. Те, что привезли в парк Победы без учета мнения его дирекции, по сути те же «сенцовские киоски», которые наводнили Липецк в «лихие 90-е» и которые пор сей час «украшают» городские окраины. Киоски получше - с надписями «Блинная» и «Мороженое» - уже работают на новом месте. Еще три киоска установили на границе территорий парка и гипермаркета «Линия».
- Не думаю, что это принесет пользу собственникам этих объектов нестационарной торговли, так как избыток таких точек снизит норму прибыли всем коммерсантам - и тем, что давно торговали в парке, и новым, - говорит Виталий Кривоносов.
Не спрашивали мнения дирекции парка Победы и на то, чтобы переместить сюда 18 аттракционов из Нижнего парка и Быханова сада. Комплекс «Жемчужина» из Быханова сада вообще установят на месте, которую сейчас занимает площадка Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологической службы. Собаководам предложено сменить дислокацию. Домашние питомцы, конечно, будут рады новому месту в парке, к которому еще не принюхались, но будут ли рады родители с детьми отдыхать там, где все пропитано собачьей мочой?
- Новые аттракционы неизбежно перетянут на себя часть посетителей. Безусловно, пострадают и доходы парка - здесь работают семь муниципальных, принадлежащих городскому управлению культуры и туризма, аттракциона, и доходы собственников 13 других качелей, - считает Виталий Кривоносов.
Действительно, выглядит это странно на фоне войны прошлого года между МАУК «парк Победы» и частным парком «Забава», в ходе которой муниципалы выдавили коммерсантов в парк Металлургов. Но что происходит сейчас?
- Все решается наверху, в мэрии. Нас в планы не посвящают. Нас просто ставят перед фактом, - говорит Виталий Кривоносов.
Мы попросили прокомментировать ситуацию в пресс -службе администрации Липецка.
Нам сообщили, что площадку для выгула собак переместят на сотню метров вглубь парка, а на ее месте создадут анклав аттракционов, вывезенных из Быханова сада. Все аттракционы комплекса «Жемчужина» новые, 2017 года выпуска. Также в парк Победы переместят три аттракциона из Нижнего парка, один из которых, «Гусеница», довольно старый, 2008 года выпуска, но он по выводам технических обследований абсолютно пригоден к эксплуатации, два других - новые.
- Здоровая конкуренция еще никому не мешала, - подчеркнули в пресс-службе.
В парк Победы, действительно, привезли несколько объектов нестационарной торговли из Нижнего парка, где до начала реконструкции было 46 киосков по торговле сладкой ватой, напитками, пирожками, мороженым, сувенирами. В парке Победы, в котором бывает куда больше посетителей, с учетом привезенных туда десяти торговых объектов станет 25 киосков. Так что переживать руководству парку Победы не из-за чего. И, кстати, в мэрии не стоит вопрос о замене команды директора парка Евгения Бобылева.
- В этом году два парка Липецка - парк Металлургов и Быханов сад - благоустраивают за счет инвесторов, ПАО «НЛМК» и Сбербанка. Нижний парк облагораживают за бюджетные средства, главным образом федеральные, потому, что сами горожане в открытом голосовании выбрали это место приоритетом. Парк Победы в отличие от того же Нижнего парка находился не в убитом состоянии, но и в нем происходят постепенные преобразования. В частности, именно в нем как в парке самой густонаселенной части Липецка, появился скейт-парк, пользующийся сумасшедшей популярностью у подростков и молодежи. В следующем году предусматривается выделение средств на некоторые работы по благоустройству и этого парка, - сообщили в мэрии.
10 472
Подружка
Света
Золушка
Уваркина
гость
гость
Талли Кельми (баба с наколками)
Догхантер
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Догхантер