На собачьей площадке в парке Победы появятся новые аттракционы

Владельцам пинчеров и овчарок предложат новое место для выгула животных.

В редакцию GOROD48 пришло письмо, автор которого жалуется на то, что единственный на весь «спальный» Липецк парк Победы становится отстойником для старых аттракционов и торговых киосков, которые свозят сюда из других общественных пространств: Быханова сада и Нижнего парка. Более того, под установку этих самых б/у аттракционов их собственникам отдают единственную в Липецке благоустроенную площадку для выгула собак! Липчанин просит обратить внимание мэрии на это безобразие, выделить средства на благоустройство и этого парка, в который ходит половина жителей города. Также в письме идет речь о возможной замене руководства парка Победы.Мы попросили прокомментировать это сообщение дирекцию МАУК «Парк Победы».Заместитель директора организации Виталий Кривоносов подтвердил GOROD48 эту информацию.Сотрудник парка показал корреспонденту три старых киоска, которые стоят у входа в дирекцию парка. Их привезли из Нижнего парка, где после реконструкции появятся новые стильные торговые объекты. Те, что привезли в парк Победы без учета мнения его дирекции, по сути те же «сенцовские киоски», которые наводнили Липецк в «лихие 90-е» и которые пор сей час «украшают» городские окраины. Киоски получше - с надписями «Блинная» и «Мороженое» - уже работают на новом месте. Еще три киоска установили на границе территорий парка и гипермаркета «Линия».- Не думаю, что это принесет пользу собственникам этих объектов нестационарной торговли, так как избыток таких точек снизит норму прибыли всем коммерсантам - и тем, что давно торговали в парке, и новым, - говорит Виталий Кривоносов.Не спрашивали мнения дирекции парка Победы и на то, чтобы переместить сюда 18 аттракционов из Нижнего парка и Быханова сада. Комплекс «Жемчужина» из Быханова сада вообще установят на месте, которую сейчас занимает площадка Федерации спортивно-прикладного собаководства и кинологической службы. Собаководам предложено сменить дислокацию. Домашние питомцы, конечно, будут рады новому месту в парке, к которому еще не принюхались, но будут ли рады родители с детьми отдыхать там, где все пропитано собачьей мочой?- Новые аттракционы неизбежно перетянут на себя часть посетителей. Безусловно, пострадают и доходы парка - здесь работают семь муниципальных, принадлежащих городскому управлению культуры и туризма, аттракциона, и доходы собственников 13 других качелей, - считает Виталий Кривоносов.Действительно, выглядит это странно на фоне войны прошлого года между МАУК «парк Победы» и частным парком «Забава», в ходе которой муниципалы выдавили коммерсантов в парк Металлургов. Но что происходит сейчас?- Все решается наверху, в мэрии. Нас в планы не посвящают. Нас просто ставят перед фактом, - говорит Виталий Кривоносов.Мы попросили прокомментировать ситуацию в пресс -службе администрации Липецка.Нам сообщили, что площадку для выгула собак переместят на сотню метров вглубь парка, а на ее месте создадут анклав аттракционов, вывезенных из Быханова сада. Все аттракционы комплекса «Жемчужина» новые, 2017 года выпуска. Также в парк Победы переместят три аттракциона из Нижнего парка, один из которых, «Гусеница», довольно старый, 2008 года выпуска, но он по выводам технических обследований абсолютно пригоден к эксплуатации, два других - новые.- Здоровая конкуренция еще никому не мешала, - подчеркнули в пресс-службе.В парк Победы, действительно, привезли несколько объектов нестационарной торговли из Нижнего парка, где до начала реконструкции было 46 киосков по торговле сладкой ватой, напитками, пирожками, мороженым, сувенирами. В парке Победы, в котором бывает куда больше посетителей, с учетом привезенных туда десяти торговых объектов станет 25 киосков. Так что переживать руководству парку Победы не из-за чего. И, кстати, в мэрии не стоит вопрос о замене команды директора парка Евгения Бобылева.- В этом году два парка Липецка - парк Металлургов и Быханов сад - благоустраивают за счет инвесторов, ПАО «НЛМК» и Сбербанка. Нижний парк облагораживают за бюджетные средства, главным образом федеральные, потому, что сами горожане в открытом голосовании выбрали это место приоритетом. Парк Победы в отличие от того же Нижнего парка находился не в убитом состоянии, но и в нем происходят постепенные преобразования. В частности, именно в нем как в парке самой густонаселенной части Липецка, появился скейт-парк, пользующийся сумасшедшей популярностью у подростков и молодежи. В следующем году предусматривается выделение средств на некоторые работы по благоустройству и этого парка, - сообщили в мэрии.