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44 минуты назад

Эрдогану объяснили, почему стоит признать Крым российским

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Президенту Турции Тайипу Эрдогану следует признать Крым российским, если он считает Москву стратегическим партнером. Такое мнение высказал глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает"​​​. Затем президент Украины призвал почтить минутой молчания украинских военнослужащих, погибших в Донбассе.

По словам Перинчека, это стало беспрецедентным случаем в мировой дипломатии. Более того турецкая делегация сначала даже не поняла, что им делать, и "лишь в рамках гостеприимства простояла эту минуту".

"Россия – один из наших основных партнеров, — заявил РИА Новости политик. — А правящая в Турции Партия справедливости и развития занимается стратегическими танцами. Сегодня стратегический партнер один, завтра другой, послезавтра третий".

Перинчек отметил, что, если кто-то хочет стать стратегическим партнером со всеми, значит, он ни с кем не сможет иметь настоящее стратегическое партнерство. По его словам, США и НАТО – партнеры Турции лишь на бумаге, по факту турки от альянса отлучены.

По его мнению, Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России, и для дальнейшего развития двусторонних отношений нужно открыто сказать это народу, сообщает www.vesti.ru

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