В мире

47 минут назад

Пугающая деталь на снимке девочки едва не стоила ей жизни

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Американская школьница из города Оберн штата Алабама Брук Миллс не подозревала, что вмиг станет популярной в Сети после нескольких фотографий, сделанных около дома перед учебой.

Американская школьница из города Оберн штата Алабама Брук Миллс не подозревала, что вмиг станет популярной в Сети после нескольких фотографий, сделанных около дома перед учебой.

Правда, основное внимание пользователей привлекла запечатленная на снимках змея, сползающая с дерева, а также пугающая близость рептилии и ребенка.

Как рассказала изданию MyStateline мать девочки, которая в то утро и стала фотографом, она не сразу заметила сливающуюся с деревом змею. А когда это случилось, попыталась не испугать дочь.

- Это было страшно! Я просто сказала тихим голосом Брук, чтобы она отошла от дерева. Но выражение моего лица, наверное, выдало меня, - пояснила женщина.

Специалисты считают, что семиклассница могла стать жертвой нападения рептилии. На фото, предположительно, питон, укусы которого не токсичны, но достаточно болезненны.

Известны случаи нападения питонов на людей. Так, крупная и голодная рептилия может задушить человека, особенно если на нем остается запах кормового животного, пишет rg.ru

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