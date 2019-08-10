Общество
сегодня, 20:13
Пожарные вынесли из горящей квартиры ее хозяина
Мужчину передали врачам скорой помощи.
Сегодня на восьмом этаже дома №114 по проспекту Победы горела квартира.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, к месту пожара прибыли восемь автоцистерн и автомобиль службы пожаротушения. К этому моменты из окон квартиры шел густой дым. Пожарные быстро потушили возгорание, его очаг находился на кухне, и вынесли из квартиры ее хозяина.
Мужчину передали врачам "скорой".
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, к месту пожара прибыли восемь автоцистерн и автомобиль службы пожаротушения. К этому моменты из окон квартиры шел густой дым. Пожарные быстро потушили возгорание, его очаг находился на кухне, и вынесли из квартиры ее хозяина.
Мужчину передали врачам "скорой".