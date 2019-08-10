Общество

сегодня, 20:13

Пожарные вынесли из горящей квартиры ее хозяина

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Пожарные вынесли из горящей квартиры ее хозяина

Мужчину передали врачам скорой помощи.

Сегодня на восьмом этаже дома №114 по проспекту Победы  горела квартира.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, к месту пожара прибыли восемь автоцистерн и автомобиль службы пожаротушения. К этому моменты из окон квартиры шел густой дым. Пожарные быстро потушили возгорание, его очаг находился на кухне, и вынесли из квартиры ее хозяина.

Мужчину передали врачам "скорой".
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