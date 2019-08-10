В Липецкой области высокая опасность травяных палов

C начала года в Липецкой области зарегистрировано 1348 пожаров, связанных с горением сухой растительности на общей площади 441,233 га (в прошлом году за тоже время зарегистрировано 136 случаев горения сухой растительности на общей площади 52,863 Га).

Сейчас на территории Липецкой области установилась сухая и ветреная погода. В этой ситуации неконтролируемые палы сухой травы, оставленные без присмотра костры и сжигание мусора представляют наибольшую опасность – огонь может перекинуться на лесные массивы и жилые дома.

Чтобы не допустить пожаров, ГУ МЧС РФ по Липецкой области настоятельно рекомендует:

- не разводить костры, не сжигать сухую растительность на садовых участках, территориях организаций и индивидуальных домов. Садоводам важно также знать тот факт, что травяные палы не приносят пользы. Вопреки распространенному мнению, они приводят к заметному снижению плодородия почвы.

- своевременно очищать территории организаций, садовых участков и индивидуальных домов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;

- не устраивать свалки горючих отходов на территориях населенных пунктов и организаций, вывозить сгораемый мусор следует на территорию свалки;

- не допускать использования противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и строениями для складирования различных материалов, оборудования, стоянок транспорта;

- не оставлять на открытых площадках территорий жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

- тщательно тушить окурки и спички перед тем, как выбросить их;

- не проходить мимо горящей травы, при невозможности потушить пожар своими силами, сообщить о возгораниях в Единую службу спасения по телефону «01», с мобильного - «112» или «101».

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращается к жителям города и области с просьбой быть предельно осторожными и внимательными. Потушить траву, когда она разгорится не так просто, как кажется. Последствиями таких пожаров часто становится уничтожение жилых домов (часто не одного), хозяйственных построек и др. Особенно губителен огонь для жителей отдаленных деревень. Хотелось бы также напомнить, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную и даже уголовную ответственность.