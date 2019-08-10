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14 минут назад

«Застывшее время»: разрушенная церковь

87
#Застывшее время
«Застывшее время»: разрушенная церковь
Сначала в селе Выползово (Краснинский район) на средства прихожан была выстроена деревянная холодная церковь во имя св. Георгия Победоносца. Освящена была церковь 11 ноября 1781 года. Больше ста лет простояла деревянная церковь, после чего в начале XX века ее решили выстроить в камне. Пока неизвестно, было ли окончено строительство, но до наших дней сохранился лишь купол на четырех арках.

Штат церкви состоял из священника, диакона и псаломщика . В 1893 году священником служил Павел Алексеевич Цветаев, 27 лет (рукоположен 6 мая 1890 года), диаконом – Семён Фёдорович Орловский, 24 лет (из 1 класса семинарии, рукоположен в 1892 году), псаломщиком – Григорий Михайлович Рамзин, 42 лет (определён в должность в 1867 году).

GPS 53°01'19.2"N 38°37'35.1"E

87
#Застывшее время

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