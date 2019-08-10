Происшествия

сегодня, 08:18

Мусор в общежитии на площади Мира могли поджечь

3 685
#пожар
1
Мусор в общежитии на площади Мира могли поджечь

9 августа в общежитии на площади Мира,1 горел мусор под лестничной клеткой. Огонь повредил электропроводку в здании. По предварительной информации, имел место поджог. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на восстановление электроснабжения в части общежития потребуется несколько дней. Это время жильцы дома могут провести в одном из общежитий Студенческого городка, где для них подготовлены комнаты.


3 685
#пожар
1

Комментарии (3)

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Викусик

35 минут назад
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Алканы 15-го

43 минуты назад
На фик они нужны в Студгородке- привезут своих клопов, вшей, глистов
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Ясен пень,

54 минуты назад
Что поджег.Но палицайки,все равно, отказняк сделают и никого не найдут
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