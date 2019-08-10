Мусор в общежитии на площади Мира могли поджечь

9 августа в общежитии на площади Мира,1 горел мусор под лестничной клеткой . Огонь повредил электропроводку в здании. По предварительной информации, имел место поджог.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, на восстановление электроснабжения в части общежития потребуется несколько дней. Это время жильцы дома могут провести в одном из общежитий Студенческого городка, где для них подготовлены комнаты.