Новости в instagram

сегодня, 20:19

Липецкая вечЁрка: разрушительный ветер, выигранная квартира и смерть под винтами

1 561
#вечёрка
1
Липецкая вечЁрка: разрушительный ветер, выигранная квартира и смерть под винтами

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 9 августа.

Максимальное число комментариев оставлено под сообщением "Липчанин провел 7 суток «в плену у российского государства» за участие в московском митинге". Будущий политолог рассказал GOROD48 о том, что увидел на Трубной площади, в автозаке, отделении полиции и в тюрьме для административно задержанных.

Немало откликов поступило к новости   «Ветер свалил дерево на три автомобиля». Сегодня в 08.20 на улице 15 микрорайон в Липецке порывом ветра сломало дерево, которое упало на три автомобиля: "Ниссан Альмера", "Волга Сайбер" и "Фольксваген Пассат".

Не менее активно читатели высказываются по поводу того, что малоимущая липчанка отсудила у чиновников квартиру за 2,5 млн рублей. Прошлым летом прокурор Советского района Липецка обратился в суд с иском в поддержку интересов семьи, где воспитывается ребенок-инвалид. Мальчик страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на дополнительную жилую площадь. Но пока малоимущая семья ютится в съемной квартире площадью 44,8 кв.м.

Тем временем прокуратура отправила в суд дело о гибели пенсионерки под винтами речного катера на пляже села Желтые Пески. 5 августа 2018 года под катер «Bayliner 212» на пляже села желтые Пески попала 64-летняя женщина, от полученных травм она погибла на месте. Находившийся за рулем катера мужчина скрылся с места трагедии. Следствие установило, что катером управлял 28-летний житель Липецка. В момент наезда на пенсионерку он был пьян.


1 561
#вечёрка
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ната

3 минуты назад
Сидел бы дома,в не нарушал закон в Москве.
ответить

Еще в рубрике

Липчанин провел 7 суток «в плену у российского государства» за участие в московском митинге
#Трубная площадь #арест
329
Липчанин провел 7 суток «в плену у российского государства» за участие в московском митинге

сегодня, 14:14

Общество
В гараже алкобарона нашли 19 920 бутылок водки на 4,2 млн рублей
#гараж #водка
30
В гараже алкобарона нашли 19 920 бутылок водки на 4,2 млн рублей

сегодня, 11:37

Происшествия
Ветер свалил дерево на три автомобиля
#ветер
164
Ветер свалил дерево на три автомобиля

сегодня, 09:13

Происшествия
В словах призвавшей убивать больных детей липецкой художницы ищут экстремизм
#экстремизм
102
В словах призвавшей убивать больных детей липецкой художницы ищут экстремизм

вчера, 15:22

Общество
Меню дома престарелых: одно яйцо в неделю, грамм чая в день
#постановление #питание #старики
519
Меню дома престарелых: одно яйцо в неделю, грамм чая в день

вчера, 09:56

Общество
Липецкая вечЁрка: бедные пенсионеры, музей авиации и утонувший подросток
#вечёрка
2
Липецкая вечЁрка: бедные пенсионеры, музей авиации и утонувший подросток

07.08.2019 20:19

Новости в instagram