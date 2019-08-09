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Липецкая вечЁрка: разрушительный ветер, выигранная квартира и смерть под винтами
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 9 августа.
Максимальное число комментариев оставлено под сообщением "Липчанин провел 7 суток «в плену у российского государства» за участие в московском митинге". Будущий политолог рассказал GOROD48 о том, что увидел на Трубной площади, в автозаке, отделении полиции и в тюрьме для административно задержанных.
Немало откликов поступило к новости «Ветер свалил дерево на три автомобиля». Сегодня в 08.20 на улице 15 микрорайон в Липецке порывом ветра сломало дерево, которое упало на три автомобиля: "Ниссан Альмера", "Волга Сайбер" и "Фольксваген Пассат".
Не менее активно читатели высказываются по поводу того, что малоимущая липчанка отсудила у чиновников квартиру за 2,5 млн рублей. Прошлым летом прокурор Советского района Липецка обратился в суд с иском в поддержку интересов семьи, где воспитывается ребенок-инвалид. Мальчик страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на дополнительную жилую площадь. Но пока малоимущая семья ютится в съемной квартире площадью 44,8 кв.м.
Тем временем прокуратура отправила в суд дело о гибели пенсионерки под винтами речного катера на пляже села Желтые Пески. 5 августа 2018 года под катер «Bayliner 212» на пляже села желтые Пески попала 64-летняя женщина, от полученных травм она погибла на месте. Находившийся за рулем катера мужчина скрылся с места трагедии. Следствие установило, что катером управлял 28-летний житель Липецка. В момент наезда на пенсионерку он был пьян.
Немало откликов поступило к новости «Ветер свалил дерево на три автомобиля». Сегодня в 08.20 на улице 15 микрорайон в Липецке порывом ветра сломало дерево, которое упало на три автомобиля: "Ниссан Альмера", "Волга Сайбер" и "Фольксваген Пассат".
Не менее активно читатели высказываются по поводу того, что малоимущая липчанка отсудила у чиновников квартиру за 2,5 млн рублей. Прошлым летом прокурор Советского района Липецка обратился в суд с иском в поддержку интересов семьи, где воспитывается ребенок-инвалид. Мальчик страдает тяжелой формой хронического заболевания и имеет право на дополнительную жилую площадь. Но пока малоимущая семья ютится в съемной квартире площадью 44,8 кв.м.
Тем временем прокуратура отправила в суд дело о гибели пенсионерки под винтами речного катера на пляже села Желтые Пески. 5 августа 2018 года под катер «Bayliner 212» на пляже села желтые Пески попала 64-летняя женщина, от полученных травм она погибла на месте. Находившийся за рулем катера мужчина скрылся с места трагедии. Следствие установило, что катером управлял 28-летний житель Липецка. В момент наезда на пенсионерку он был пьян.
Ната