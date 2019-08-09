Неадекватный липчанин требовал доступа в пивную

9 августа в Липецке пожарные, полицейские и бригада "скорой" прибыли к пивному бару на улице Циолковского. Здесь находился мужчина, который угрожал лишить себя жизни, если ему не дадут доступ в пивную.



Оказалось, что этот человек хорошо знаком правоохранителям и отличается неадекватным поведением. Полицейские передали его врачам психоневрологического диспансера.





