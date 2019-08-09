Происшествия

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Неадекватный липчанин требовал доступа в пивную

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Неадекватный липчанин требовал доступа в пивную
9 августа в Липецке пожарные, полицейские и бригада "скорой" прибыли к пивному бару на улице Циолковского. Здесь находился мужчина, который угрожал лишить себя жизни, если ему не дадут доступ в пивную.

Оказалось, что этот человек хорошо знаком правоохранителям и отличается неадекватным поведением. Полицейские передали его врачам психоневрологического диспансера. 


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Комментарии (9)

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КиШ

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