Происшествия
сегодня, 18:34
Неадекватный липчанин требовал доступа в пивную
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9 августа в Липецке пожарные, полицейские и бригада "скорой" прибыли к пивному бару на улице Циолковского. Здесь находился мужчина, который угрожал лишить себя жизни, если ему не дадут доступ в пивную.
Оказалось, что этот человек хорошо знаком правоохранителям и отличается неадекватным поведением. Полицейские передали его врачам психоневрологического диспансера.
Оказалось, что этот человек хорошо знаком правоохранителям и отличается неадекватным поведением. Полицейские передали его врачам психоневрологического диспансера.
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КиШ
Из материалов дела
Гранёный Стакан
Кружка Пива
Перри Мэйсон
житель
Хромоныгий Васька
Мандат