На трассе «Дон» грузовик снес дорожных рабочих и их технику

Один человек погиб, еще один – находится в тяжелом состоянии.

Сегодня в 13.30 на трассе «Дон» в Становлянском районе произошла авария со смертельным исходом. Грузовик сбил двух дорожных рабочих, а затем врезался в «ГАЗель» и «КамАЗ» дорожной службы. Один из рабочих погиб на месте, другой доставлен в больницу, он находится в тяжелом состоянии.По данным GOROD48, рабочие шли вдоль обочины, перед ними двигались «ГАЗель» и «КамАЗ». Грузовик сначала сбил рабочих, затем ударил «ГАЗель» и после этого врезался в «КамАЗ».- Обстоятельства произошедшего выясняют на месте аварии сотрудники следственной группы, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.