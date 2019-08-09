Происшествия

44 минуты назад

На трассе «Дон» грузовик снес дорожных рабочих и их технику

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#Авария #ДТП
На трассе «Дон» грузовик снес дорожных рабочих и их технику

Один человек погиб, еще один – находится в тяжелом состоянии.

Сегодня в 13.30 на трассе «Дон» в Становлянском районе произошла авария со смертельным исходом. Грузовик сбил двух дорожных рабочих, а затем врезался в «ГАЗель» и «КамАЗ» дорожной службы. Один из рабочих погиб на месте, другой доставлен в больницу, он находится в тяжелом состоянии.



По данным GOROD48, рабочие шли вдоль обочины, перед ними двигались «ГАЗель» и «КамАЗ».  Грузовик сначала сбил рабочих, затем ударил «ГАЗель» и после этого врезался в «КамАЗ».

- Обстоятельства произошедшего выясняют на месте аварии сотрудники следственной группы, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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Хромоныгий Васька

14 минут назад
На трассе - ДТП. К месту происшествия подъезжает работник ГАИ: - Где водитель? Кто был за рулём? - говорит он. Молчание. Гаишник повторяет: - Кто был за рулём? Снова молчание. Гаишник в третий раз: - Последний раз спрашиваю - кто был за рулём? - Да никто! Мы все сидели на заднем сидении!
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