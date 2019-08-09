Вечер в «Бархате» обошелся липчанину более чем в 16 000 рублей

Мужчина проморгал свой телефон и лишился денег с карты.

Советский районный суд Липецка вынес приговор мужчине, который совершил две кражи — имущества и денег. Сначала злоумышленник забрал чужой телефон, а потом с чужой карты перевел себе несколько тысяч рублей.



Кража телефона произошла вечером 23 марта в баре «Бархат» на улице Космонавтов. Злоумышленник приметил, что один из посетителей оставил на подоконнике свой телефон. Подсудимый не смог пройти мимо и забрал «Honor 8Х» стоимостью 12 250 рублей себе. Ранним утром следующего дня, гуляя в районе закусочной «Погребок» на улице Вермишева, мужчина обнаружил, что к номеру украденного сотового телефона привязан «Мобильный банк». Липчанин перевел с помощью этого сервиса 4 700 рублей на свою карту и снял наличные в отделении банка на улице Космонавтов. Именно по записям с камер наблюдения круглосуточной зоны обслуживания банка преступника и вычислили.



Суд приговор мужчину к двум годам условного срока с аналогичным испытательным. Смартфон вернули владельцу.