Происшествия

24 минуты назад

Вечер в «Бархате» обошелся липчанину более чем в 16 000 рублей

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#кафе #бар #кража
Вечер в «Бархате» обошелся липчанину более чем в 16 000 рублей

Мужчина проморгал свой телефон и лишился денег с карты.

Советский районный суд Липецка вынес приговор мужчине, который совершил две кражи — имущества и денег. Сначала злоумышленник забрал чужой телефон, а потом с чужой карты перевел себе несколько тысяч рублей.

Кража телефона произошла вечером 23 марта в баре «Бархат» на улице Космонавтов. Злоумышленник приметил, что один из посетителей оставил на подоконнике свой телефон. Подсудимый не смог пройти мимо и забрал «Honor 8Х» стоимостью 12 250 рублей себе. Ранним утром следующего дня, гуляя в районе закусочной «Погребок» на улице Вермишева, мужчина обнаружил, что к номеру украденного сотового телефона привязан «Мобильный банк». Липчанин перевел с помощью этого сервиса 4 700 рублей на свою карту и снял наличные в отделении банка на улице Космонавтов. Именно по записям с камер наблюдения круглосуточной зоны обслуживания банка преступника и вычислили.

Суд приговор мужчину к двум годам условного срока с аналогичным испытательным. Смартфон вернули владельцу.
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#кафе #бар #кража

Комментарии (3)

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Хромоныгий Васька

3 минуты назад
В России назревает демографический кризис. Число тех, кто ворует, продолжает расти, а число тех, у кого можно что-то украсть, катастрофически сокращается!
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^_^

10 минут назад
Чёт не понял, перевел на свою карту, а вычислили по камерам. А не судьба проследить на чью карту перевели деньги и кто владелец. Вот время пошло, ни своровать нормально, ни пропить не могут(((
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И пивас

12 минут назад
Там гавнице присосочная какая то
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