На окраинах Липецка отключат воду

Как сообщает АО "ЛГЭК", в связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:



10 августа с 09:00 до 17:00 по ул. Ильича, 48, 46а, 38а, 36а, 36б, 36в, 15, 31, 31а, ст.31а; ул. Коммунистическая, 27; ул. Волгоградская, 8, 8а; частный сектор: пр. Ильича, ул. Докучаева, ул. Панфилова, ул. Матросова, ул. Севастопольская, ул. О.Кошевого, ул. Целинная, ул. Цимлянская, ул. Социалистическая, ул. Партизанская, ул. Новоселов, ул. Лобачевского, ул. С.Ковалевой, ул. Спартака, ул. Краснодонская, ул. пер. Линейный, ул. Зеленая, пер. Сосновый, пер. Стандартный, пер. Линейный, пер. Моторный, пер. 2-й Моторный, пер. Лесной, пер. 2-й Лесной, ул. Ватутина, пер Спортивный, пер. Парковый, пер. 1-Театральный, пер. 2-Театральный.



12 августа с 10:00 до 20:00 по ул. Пестеля, пер. Макаренко, пер. Рылеева, ул. Загородная, ул. Авиационная.



13 августа с 09:00 до 17:00 по ул. Чапаева, 2, 4; ул. Кольцевая, 2а; пл. Заводская, 1ст.1, 3, 5, 16; ул. Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 116, 118, 122, 122а, ст.122д, ст.122в, 112б, 126, 126а, 126в, 182, 184, 184/3, 184/4; частный сектор: ул. Арктическая, ул. Т.Фрунзе, ул. Кольцевая, ул. Чапаева, ул. Энергетическая, ул. Красная, ул. Дарвина, ул. Димитрова, ул. Студеновская. Пониженное давление: «Хлебзавод№3», кот. «Электроаппарат».



Подвоз воды по заявкам жителей.

