В России

14 минут назад

Пьяная учительница убила ребенка

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Пьяная учительница убила ребенка

Мать роняла мальчика, тот падал головой на землю.

В доме 34-летней жительницы села Нижняя Иволга обнаружили тело ее 11-месячного сына. До декрета работала учительницей в школе, в последнее время стала злоупотреблять спиртным. Она в разводе, у нее есть старший ребенок, сообщает «Номер 1».

Труп обнаружили родственники малыша. Матери на месте возможного преступления не оказалось. Потом ее нашли пьяной. Она рассказала, что накануне гуляла с ребенком на речке, где несколько раз уронила его об землю вниз головой. Вчера вечером легла с ним спать и утром обнаружила, что он не дышит. Испугавшись, убежала из дома выпивать.

Следственным комитетом по республике Бурятия возбужденно уголовное дело по статье 109 уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти. Собирается характеризующий материал. Допрашиваются родственники и свидетели.
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