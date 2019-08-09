Медицинскую помощь приближают к малым селам

В пяти населенных пунктах области откроют модульные фельдшерско-акушерские пункты. В маленькие деревни, где меньше 100 жителей, по расписанию будут приезжать передвижные «мини-поликлиники».



500 млн. рублей выделил в нынешнем году областной бюджет на региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи». Повысить доступность медицинской помощи для жителей области, увеличить охват граждан профосмотрами в 1,5 раза – этому должны помочь закупка нового диагностического оборудования, строительство и ремонт медучреждений. Журналисты в рамках пресс-тура увидели новые медицинские объекты и диагностические комплексы.«В конце прошлого года мы проанализировали ситуацию, которая складывается в здравоохранении. На первом месте по причинам смертности оказались заболевания сердечно-сосудистой системы, на втором – онкология. Было принято решение дополнительно выделить из областного бюджета 500 миллионов рублей на оборудование для ранней диагностики, а также на ремонт городских и районных медучреждений. Сейчас основная задача – повысить выявляемость заболеваний на ранней стадии, в перспективе будем стремиться к тому, чтобы исчезли очереди в поликлиниках», - отметил перед началом пресс-тура врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Он добавил, что в рамках работы с кадрами в двух больницах сменят главврачей.Первым пунктом объезда стала деревня Ольховка Добринского района. Сейчас в деревне, где живут 351 человек, заканчивают возводить модульный фельдшерско-акушерский пункт – первый ФАП подобного типа. Он построен на сваях по современным строительным технологиям. В случае необходимости его можно будет разобрать и перевезти на другое место. При этом ФАП соответствует всем санитарным нормам - оборудован комнатой фельдшера, процедурной, техническим помещением, диагностической аппаратурой. Прежний пункт в Ольховке закрылся в 2008 году - после смерти врача-фельдшера, жителям приходилось ездить за семь километров в соседнюю Нижнюю Матренку.«По новым правилам в рамках нацпроекта «Здоровье» собственные ФАПы должны появиться в селах с населением более 100 человек, если расстояние до ближайшего пункта медпомощи превышает 6 километров. Ольховка попадала в проект по этим параметрам. Требовалось только здание, которое отвечает нормам – прежний пункт располагался в обычном жилом доме. Модульный ФАП возвели очень быстро: 12 июля строители приступили к работе, к сентябрю здание должны ввести в эксплуатацию», - рассказал главный врач добринской межрайонной больницы Александр Дарьин.Кроме ольховского до конца года в Липецкой области будут открыты еще четыре новых модульных фельдшерско-акушерских пункта для обслуживания жителей населенных пунктов Телепнево Данковского района, Озерки, Семенек и Успенское Становлянского района.В соседней деревне Красная Рада, где живут 31 человек, медосмотры и необходимую помощь будут оказывать с помощью мобильно-диагностического комплекса, в комплект которого входит полный набор диагностического оборудования для проведения осмотра, есть аппарат ЭКГ, УЗИ-аппарат, биохимический анализатор. В районных больницах региона уже имеется опыт использования подобных «мини-поликлиник» на колесах для малочисленных деревень, где живут менее 100 человек и нет медпунктов: в 2018 году было приобретено три передвижных медицинских диагностических комплекса для Тербунского, Лебедянского и Липецкого муниципальных районов. За первое полугодие 2019 года с их помощью осмотрено более 2,5 тыс. жителей. В августе 2019 года новый мобильный диагностический комплекс стоимостью 7,4 млн. рублей получила Добринская межрайонная больница. Этот медпункт на колесах будет обслуживать 31 село.В сентябре начнет принимать пациентов новая детская поликлиника в Усмани – строительство современного здания началось в апреле-мае, сейчас в кабинетах уже идут отделочные работы, а мебель и оборудование ждут на складе.«Поликлиника, в которой мы ведем прием сегодня, расположена в здании, построенном еще в XIX веке, она абсолютно не соответствует нормам, - рассказала главный врач медучреждения Марина Боева. – Поликлиника рассчитана на 45 посещений в смену, расположена слишком далеко от усманской межрайонной больницы. После переезда в новое здание поликлиника будет работать в две смены – по 75 посещений за смену, или 150 в день, здесь будет организован дневной стационар на 5 коек в смену, а для маломобильных посетителей в двухэтажном здании установят лифт». Работы идут полным ходом, строители обещали, что маленькие жители Усмани получат поликлинику в срок. Строительство здания обошлось в 70 млн. рублей: 50,4 млн. руб. из федерального бюджета, 19,6 из бюджета Липецкой области.Липецкая городская поликлиника № 7 получила новый маммограф, что обеспечит раннее выявление рака молочной железы. Пропускная способность аппарата - до пятидесяти женщин в смену, в два с половиной раза больше, чем можно было сделать на устаревшем оборудовании. На его закупку из средств областного бюджета было израсходовано 13,3 млн. рублей. Кроме того, здесь приобрели два аппарата УЗИ. Поликлиника стала одним из «пионеров» по внедрению бережливых технологий – это мероприятия, которые должны разгрузить врачей от бумажной работы и освободить их время для общения с пациентами, диагностики и лечения заболеваний. Так, общение с пациентами теперь ведут не регистраторы, а специалисты колл-центра. Терапевты и некоторые узкие специалисты, которые наблюдают хронических больных, получили служебные мобильные телефоны: пациент может попросить продлить рецепт по телефону, обговорив с врачом время визита. «Хочу сказать спасибо за такое нововведение, - рассказала пациентка поликлиники, пенсионерка Галина Посол. – Уже год использую мобильную связь для общения с врачом. Бывает, плохо себя чувствую – звоню, говорю, что лекарства заканчиваются, на следующий день или сама подхожу к уже назначенному времени, или же врач во время обхода заходит ко мне с рецептом. Меня предупреждают о сроках очередного наблюдения у врача. В итоге в поликлинике провожу гораздо меньше времени».Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» будет вести активную профилактику онкологических заболеваний – на ее базе до конца года начнет работать один из шести Центров амбулаторной онкологической помощи. Два из них разместятся в Липецке, четыре – в районах, максимально ускорив диагностику злокачественных новообразований и разгрузив областной онкодиспансер от первичного выявления онкологических заболеваний – центр займется подтверждением или опровержением диагноза, а онкодиспансер сосредоточится исключительно на лечении. Новое оборудование - 2 эндовидеоколоноскопических комплекса, компьютерный томограф, видеобронхоскоп и другое эндоскопическое оборудование – уже поступили на баланс больницы и даже используются в работе. «Да, здание для центра пока готовим – он разместится в помещении закрытого в 2013 году сокольского роддома – но необходимые исследования на новом оборудовании проводим уже сейчас. Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта сегодня становятся все распространеннее, при выявлении на ранних стадиях достаточно операции», - пояснил главный врач больницы «Свободный сокол» Николай Краснолуцкий.Бережливые технологии используют в работе сокольской детской поликлиники. И даже такая мелочь, как стены, расписанные эпизодами из любимых мультфильмов, убирает у малышей страх: ребята не боятся визитов к врачам. Соблюдение времени приема по талону сняло такую проблему как очереди. Сейчас в поликлинике делают упор на поиск недостающих узких специалистов.