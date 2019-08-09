В России

22 минуты назад

В кино могут не пустить с едой и напитками

75
#кино #еда #запрет
В кино могут не пустить с едой и напитками

Министерство культуры выступает за введение ограничений для зрителей.

Минкультуры предлагает наделить кинотеатры правом запрещать зрителям приходить на сеансы со своими продуктами и напитками в зал. Сейчас кинобары из-за отсутствия такого ограничения теряют до 10% своей выручки, сообщает РБК.

На официальном сайте проектов нормативных правовых актов был размещен документ, подготовленный ведомством. Его авторы утверждают, что кинотеатры недополучают прибыль из-за россиян, которые берут на сеансы свои чипсы, попкорн и напитки. Согласно проекту закона, зрителям запретят проносить в кино еду, алкоголь и прохладительные напитки, за исключением тех, которые были куплены на территории кинотеатра.

Кроме того, кинотеатры получают право не пускать зрителя на фильм или удалять из его зала, если он нарушил правила или испортил имущество кинотеатра, уточняет «Деловой портал».
75
#кино #еда #запрет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пьяная учительница убила ребенка
Пьяная учительница убила ребенка

12 минут назад

В России
Тело новорожденной девочки нашли на окраине садового товарищества
#убийство
Тело новорожденной девочки нашли на окраине садового товарищества

28 минут назад

В России
В парке Победы избили и пытались изнасиловать девушку
#парк #изнасилование
В парке Победы избили и пытались изнасиловать девушку

33 минуты назад

В России
Пассажиры избили водителя маршрутки
#нападение #маршрутка
Пассажиры избили водителя маршрутки

45 минут назад

В России
Онколог назвал явные симптомы развития рака
#онкология #рак
Онколог назвал явные симптомы развития рака

сегодня, 12:40

В России
Российские аптеки могут остаться без дешевых лекарств
#аптека #лекарство
1
Российские аптеки могут остаться без дешевых лекарств

сегодня, 12:32

В России