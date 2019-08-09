В России
22 минуты назад
В кино могут не пустить с едой и напитками
Министерство культуры выступает за введение ограничений для зрителей.
Минкультуры предлагает наделить кинотеатры правом запрещать зрителям приходить на сеансы со своими продуктами и напитками в зал. Сейчас кинобары из-за отсутствия такого ограничения теряют до 10% своей выручки, сообщает РБК.
На официальном сайте проектов нормативных правовых актов был размещен документ, подготовленный ведомством. Его авторы утверждают, что кинотеатры недополучают прибыль из-за россиян, которые берут на сеансы свои чипсы, попкорн и напитки. Согласно проекту закона, зрителям запретят проносить в кино еду, алкоголь и прохладительные напитки, за исключением тех, которые были куплены на территории кинотеатра.
Кроме того, кинотеатры получают право не пускать зрителя на фильм или удалять из его зала, если он нарушил правила или испортил имущество кинотеатра, уточняет «Деловой портал».
На официальном сайте проектов нормативных правовых актов был размещен документ, подготовленный ведомством. Его авторы утверждают, что кинотеатры недополучают прибыль из-за россиян, которые берут на сеансы свои чипсы, попкорн и напитки. Согласно проекту закона, зрителям запретят проносить в кино еду, алкоголь и прохладительные напитки, за исключением тех, которые были куплены на территории кинотеатра.
Кроме того, кинотеатры получают право не пускать зрителя на фильм или удалять из его зала, если он нарушил правила или испортил имущество кинотеатра, уточняет «Деловой портал».