В России

30 минут назад

Тело новорожденной девочки нашли на окраине садового товарищества

106
#убийство
Тело новорожденной девочки нашли на окраине садового товарищества

Следователи разыскивают мать погибшей малышки.

СУ СК Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело​ по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. Сейчас правоохранительные органы ищут женщину, оставившую своего новорожденного ребенка в лесу.

По данным следствия, 8 августа в лесу неподалеку от СНТ «Рябинки» Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области, обнаружено тело новорожденной девочки.

На место происшествия незамедлительного выехала следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД области.
106
#убийство

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