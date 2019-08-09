Тело новорожденной девочки нашли на окраине садового товарищества

Следователи разыскивают мать погибшей малышки.

СУ СК Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело​ по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. Сейчас правоохранительные органы ищут женщину, оставившую своего новорожденного ребенка в лесу.



По данным следствия, 8 августа в лесу неподалеку от СНТ «Рябинки» Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области, обнаружено тело новорожденной девочки.



На место происшествия незамедлительного выехала следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД области.