В России
30 минут назад
Тело новорожденной девочки нашли на окраине садового товарищества
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Следователи разыскивают мать погибшей малышки.
СУ СК Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. Сейчас правоохранительные органы ищут женщину, оставившую своего новорожденного ребенка в лесу.
По данным следствия, 8 августа в лесу неподалеку от СНТ «Рябинки» Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области, обнаружено тело новорожденной девочки.
На место происшествия незамедлительного выехала следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД области.
По данным следствия, 8 августа в лесу неподалеку от СНТ «Рябинки» Аввакумовского сельского поселения Калининского района Тверской области, обнаружено тело новорожденной девочки.
На место происшествия незамедлительного выехала следственно-оперативная группа из числа следователей и криминалистов регионального Следственного комитета и сотрудников УМВД области.
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