В России
34 минуты назад
В парке Победы избили и пытались изнасиловать девушку
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Насильник напал на жительницу Омска.
24-летняя избитая и изнасилованная омичка обратилась за помощью в правоохранительные органы, сообщает издание «Ом 1». Девушка сообщила, что стала жертвой нападения неизвестного в маске. Происшествие случилось в парке Победы в Омске 31 июля. Следователи уже возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение среднего вреда здоровью) и ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование).
Потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина в маске днем 31 июля напал на нее, когда она гуляла возле озера. Сначала он жестоко избил ее, сломав в двух местах челюсть, после чего затащил в камыши и пытался изнасиловать, но не успел. Его спугнул подъехавший к озеру автомобиль. Тогда нападавший бросился на утек.
Личность насильника установлена: он обронил на месте преступления свой смартфон. По данным портала « Новый Омск», нападавший - 36-летний бывший десантник, ранее судимый за изнасилование и освободившийся из колонии прошлой осенью. Девушка уже опознала его.
Потерпевшая рассказала, что неизвестный мужчина в маске днем 31 июля напал на нее, когда она гуляла возле озера. Сначала он жестоко избил ее, сломав в двух местах челюсть, после чего затащил в камыши и пытался изнасиловать, но не успел. Его спугнул подъехавший к озеру автомобиль. Тогда нападавший бросился на утек.
Личность насильника установлена: он обронил на месте преступления свой смартфон. По данным портала « Новый Омск», нападавший - 36-летний бывший десантник, ранее судимый за изнасилование и освободившийся из колонии прошлой осенью. Девушка уже опознала его.
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