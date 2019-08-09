В России
47 минут назад
Пассажиры избили водителя маршрутки
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В соцсетях ищут свидетелей потасовки.
Пользователь сообщества «Инцидент Саратов» ищет свидетелей нападения на водителя маршрутки, сообщает «Репортер 64». Автор сообщения утверждает, что вчера водитель рейсового автобуса маршрута «Новые Бурасы-Саратов» (номер автобуса 919) был избит пассажирами.
- Водитель остановился на НИИ и попросил оплатить проезд. После этого один парень выбежал, а второй нанёс удары, а затем тоже убежал. Водитель находится в больнице, нужны очевидцы, чтобы найти ребят, - указано в посте.
В пресс-службе УВМД по городу Саратову отметили, что по факту нападения на водителя автобуса в органы полиции заявлений не поступало ни от потерпевшего, ни от очевидцев. При этом правоохранители начали проверку на основе публикации материалов об инциденте в соцсетях и СМИ, пишут «Свободные новости».
- Водитель остановился на НИИ и попросил оплатить проезд. После этого один парень выбежал, а второй нанёс удары, а затем тоже убежал. Водитель находится в больнице, нужны очевидцы, чтобы найти ребят, - указано в посте.
В пресс-службе УВМД по городу Саратову отметили, что по факту нападения на водителя автобуса в органы полиции заявлений не поступало ни от потерпевшего, ни от очевидцев. При этом правоохранители начали проверку на основе публикации материалов об инциденте в соцсетях и СМИ, пишут «Свободные новости».
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