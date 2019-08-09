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Онколог назвал явные симптомы развития рака

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#онкология #рак
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Онколог назвал явные симптомы развития рака

На что стоит сразу обратить внимание?

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил в журнале «Профиль» главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.

1. Обратить внимание на любые необычные кровотечения или выделения во всех органах или частях тела;

2. Не игнорировать появление уплотнений, опухолей, шишек на теле;

3. О развитии онкологии могут свидетельствовать раны, которые не заживают в течение длительного времени;

4. Признаком развития рака могут стать нарушение работы кишечника и/или мочевого пузыря;
5. Расстройство пищеварения или затруднения при глотании;

6. Хрипота и кашель тоже могут быть яркими симптомами появления злокачественной опухоли;

7. Изменения в родинках.

При этом врач подчеркнул, что все вышеперечисленное может говорить и об иных заболеваниях, поэтому в случае обнаружения данных симптомов стоит пройти обследование и сдать анализы биопсии, гистологии и другие, уточняют "Известия".
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#онкология #рак
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