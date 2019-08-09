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Российские аптеки могут остаться без дешевых лекарств
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Эти медикаменты невыгодно продавать фармацевтам.
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
Согласно данным газеты, за первое полугодие 2019 года продажи дорогих лекарств выросли почти на восемь процентов, а недорогих упали: в категории от 150 до 500 рублей — на 3,3 процента, в категории от 50 до 500 рублей — на 3 процента, в категории до 50 рублей — на 7,1 процента. При этом падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года.
По данным экспертов, аптечные сети оказались не готовы продавать недорогие лекарства, поскольку бонус с их продаж низкий. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что такая ситуация может быть связана с «вымыванием» дешевых препаратов из ассортимента аптек. С ним согласен и замгендиректора фармпроизводителя Stada CIS Иван Глушков. По его словам, большинство аптек стараются продавать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты, пишут «Известия».
Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств, напоминает «Ура.ру». Во Всероссийском союзе пациентов предлагают властям сформировать перечень социально значимых лекарств стоимостью до 200 рублей и обязать аптеки продавать их.
Согласно данным газеты, за первое полугодие 2019 года продажи дорогих лекарств выросли почти на восемь процентов, а недорогих упали: в категории от 150 до 500 рублей — на 3,3 процента, в категории от 50 до 500 рублей — на 3 процента, в категории до 50 рублей — на 7,1 процента. При этом падение продаж недорогих лекарств произошло впервые за последние три года.
По данным экспертов, аптечные сети оказались не готовы продавать недорогие лекарства, поскольку бонус с их продаж низкий. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что такая ситуация может быть связана с «вымыванием» дешевых препаратов из ассортимента аптек. С ним согласен и замгендиректора фармпроизводителя Stada CIS Иван Глушков. По его словам, большинство аптек стараются продавать те лекарства, на которые у них заключены маркетинговые контракты, пишут «Известия».
Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств, напоминает «Ура.ру». Во Всероссийском союзе пациентов предлагают властям сформировать перечень социально значимых лекарств стоимостью до 200 рублей и обязать аптеки продавать их.
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